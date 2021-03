Aus für das Stadtfest! Sonthofen bastelt an alternativen Konzepten

Sonthofen sagt das für den 10. Juli geplante Stadtfest „schweren Herzens“ ab. Welche Konzepte die Verantwortlichen planen und warum das Volksfest noch wackelt.

Ein Fixtermin im Sonthofer Kalender fällt auch 2021 der Pandemie zum Opfer. Das für den 10. Juli geplante Sonthofer Stadtfest ist zum zweiten Mal in Folge abgesagt. „Wir haben leider keine andere Möglichkeit gesehen, als das Stadtfest frühzeitig und schweren Herzens abzusagen. Aufgrund der aktuellen Lage in der Pandemie ist es sehr unrealistisch, dass das Fest in der gewohnten Form stattfinden kann“, sagte Katharina Haberstock vom Team Sport und Veranstaltung unserer Zeitung.

"Wir wissen, welchen Stellenwert das für die Menschen hat"

„Wir hatten bei der Entscheidung einen Kloß im Hals, weil wir alle wissen, welchen immensen Stellenwert das Fest für die Menschen hat. Aber wir arbeiten an Alternativen, um den Bürgern einen Lichtblick zu geben.“ Im vergangenen Sommer war die Veranstaltung, die im Schnitt bis zu 30 000 Besucher in das Zentrum der Kreisstadt lockt, das erste Mal seit der Premiere 1996 vorzeitig abgesagt worden. 2010 hatte die Stadt witterungsbedingt kurzfristig die Reißleine ziehen müssen.

Entsprechend schwer sei die Entscheidung den Verantwortlichen wegen der nach wie vor unübersichtlichen Lage in der Pandemie-Entwicklung in diesem Jahr gefallen, wie Stadtrat Christian Feger erklärt: „Wir haben in Sonthofen das Problem, dass das Fest räumlich nicht eingrenzbar ist. Es kann bei der Größe und der Verteilung keine Einlassrouten geben – das bräuchte man aber bei den entsprechenden Hygienekonzepten.“

Der 53-Jährige ist zudem Vorsitzender im Stadtfest-Ausschuss und in dem Gremium, dem neben einigen Stadtratsmitgliedern und der Fachabteilung des Rathauses auch die Bühnenbetreiber angehören. Entsprechend weiß Feger um die Bedeutung des Fests für das Stadtleben. „Auch ich bin mit dem Stadtfest aufgewachsen und es tut uns allen sehr weh“, sagt der Sportreferent des Stadtrats. „Das Aus ist bitter, wenn man sieht, wie ganz Sonthofen und die Vereine das Fest Jahr für Jahr gemeinsam wuppen. Für das Leben der Stadt ist es immer wieder ein Glanzlicht. Das fehlt uns nun wieder.“

Sonthofen entwirft Konzepte für neue Mikro-Events

Und doch sei das Votum in den Gremien einstimmig gefallen – die Entscheidung habe man den 50 beteiligten Vereinen, denen das Stadtfest seit 25 Jahren Mittel zur Nachwuchsförderung in die Kassen spült, frühzeitig mitgeteilt. „Es bringt nichts unter diesen Bedingungen. Und damit die Vereine Planungssicherheit haben, haben wir sie schnell informiert“, sagt Haberstock. „Aber wir wissen, dass sie alle, wie auch alle Bürger, inzwischen sozial ausgehungert sind und endlich wieder öffentliches Leben brauchen.“ Deshalb arbeite die Stadt an alternativen Konzepten.

Denkbar seien beispielsweise neue sogenannte Mikro-Events, kleine Feiern an unterschiedlichen Stellen, wie schon im Kreativsommer im vergangenen Jahr. „Wir wollen den Menschen an den verschiedenen Spots in der Stadt und an den vielen guten Plätzen im direkten Stadtgebiet etwas bieten und im besten Fall den Einzelhandel miteinbeziehen“, sagt Haberstock. Details, wie diese Events aussehen könnten, seien noch offen – vollstellbar sind eine Beachbar oder kleine Picknick-Konzerte für kleine Gruppen.

Volksfest fürs Erste verschoben, Streetfood-Fest steht

Auch das seit Ende der 1960er Jahre jährlich stattfindende zehntägige Volksfest wurde 2020 erstmals abgesagt – heuer droht auch hier die unschöne Wiederholung. Eine Austragung, zumindest zum gewohnten Zeitpunkt Ende Juni und am gewohnten Ort am Marktanger, ist ausgeschlossen. Denn bis zum 30. Juni steht hier noch die Covid-Teststraße. Die Stadt plant vorerst eine Verschiebung in den Herbst, wobei eine derartige Terminänderung „eine Reihe von neuen Fragen in Sachen Logistik und Infrastruktur aufwirft“, sagt Haberstock.

Das Streetfood-Fest, aktuell vom 30. Juli bis zum 1. August angesetzt, soll nach derzeitigem Stand durchgeführt werden. Ein größeres Areal mit weniger Anbietern, die zudem nur „To-Go-Speisen“ anbieten, soll den Rahmen für eine Umsetzung schaffen. Das Kinderfest, in der strikten Umsetzung der Hygienekonzepte naturgemäß herausfordernder, könnte in Form von kleinen Programmpunkten in den Kreativsommer integriert werden.

„Uns allen war klar, dass wir in diesem Sommer mit allen Events noch flexibel sein müssen – und dass auch der Herbst wohl noch schwierig ist“, sagt Katharina Haberstock. „Meine Hoffnung ist, dass wir bis Weihnachten halbwegs wieder in Normalität leben können. Dazu gehören auch die Feste in Sonthofen.“