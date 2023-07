"Wir alle können stolz wie Bolle rausmarschieren": Wie die Abschlussfeier der FOS Sonthofen lief

Viele Absolventen feierten das Ende ihrer Schulkarriere bei der Abschlussfeier der FOS Sonthofen. Wie viele Absolventen eine „1“ vor dem Komma haben.

12.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Wir haben es geschafft! - wir alle können hier heute mit erhobenem Kopf und stolz wie Bolle rausmarschieren. Vollkommen gleich, welche Zahl vor oder hinter dem Komma steht!“ So formulierte es Schülersprecherin Lina Mosch auf der Abschlussfeier der FOS Sonthofen in der Fiskina in Fischen, bei der Schulleiter Peter Eisenlauer und sein Stellvertreter Michael Amman 136 Absolventinnen und Absolventen die Fachabitur- und Abiturzeugnisse überreichten.

Das Abiturzeugnis habe für jeden eine „ganz individuelle Bedeutung“, aber alle seien doch auch durch den „Aufbruch ins Neue und somit gleichzeitig auch das Ende eines sehr prägenden Lebensabschnittes“ vereint: Lina Mosch gratulierte ihren Mitschülern und bedankte sich bei den Lehrern. Die FOS sei mehr als ein „Ort des Lernens und Klausurenschreibens“, sondern ein Ort, der die Schüler „um viele einmalige Erlebnisse bereichert“ habe. Auch andere Schüler äußerten sich positiv: „Für mich waren die drei Jahre an der FOS die besten meiner Schulzeit, weil ich immer eine abwechslungsreiche und eine schöne Zeit mit meinen Klassenkameraden hatte“, sagte etwa Lukas Altenried. „Die Praktika in der 11. Klasse sind eine sehr gute Ergänzung zur Schule, da wir einen kleinen Einblick in die Arbeitswelt bekommen. Auch die Lehrer sind immer für einen Spaß zu haben.“ Dustin Lorenz-Tauscher verriet: „Eins habe ich an der FOS auf jeden Fall gelernt: Gewonnen wird im Kopf.“

Mit Zeugnis wird "eine Tür aufgestoßen zu einer Welt mit ganz neuen Möglichkeiten"

Schulleiter Peter Eisenlauer dankte den Eltern und den Lehrkräften, die durch ihre große Unterstützung diesen Schulabschluss mit ermöglicht haben. Auch Michael Amman erinnerte daran, dass mit dem Zeugnis unabhängig von der Note „eine Tür aufgestoßen“ werde zu einer „Welt mit ganz neuen Möglichkeiten“. Er ermunterte die Abschlussschüler, einen Blick zurückzuwerfen: „Dann könnt ihr entdecken wie viele Talente und Kreativität ihr habt.“

Die Schülersprecher Dustin-Lorenz Tauscher, Lina Mosch und Lukas Altenried führten durch ein buntes Programm. Zu Beginn der Feier zeigte eine Fotomontage Momente aus dem letzten Schuljahr und die 13. Klassen erheiterten das Publikum mit einem Lehrerquiz und einem Video, das den Schulalltag der Abschlussschüler zeigte. Ein Highlight war auch die Lehrerband mit Saxophon, Schlagzeug, Keyboard und E-Gitarre.

Schnitt von 2,2 im diesjährigen Abiturjahrgang an der FOS Sonthofen

Die begehrte Eins vor dem Komma erreichten 17 Schüler. Dass im diesjährigen Abiturjahrgang der FOS Sonthofen sehr gut gearbeitet wurde, verdeutlicht auch der Schnitt von 2,2 in der FOS 13. Janina Socher wurde mit ihrem Schnitt von 1,0 im Abiturzeugnis für die bayerische Elitestiftung vorgeschlagen.

Hier die Preisträger 2023 an der FOS:

Mokros Elite-Stiftung, Allgemeine Hochschulreife: Katharina Vogler (Sozialwesen, 1,4) Janina Socher (Wirtschaft, 1,0); Allgemeine Fachhochschulreife: Georgiana Ion (Sozialwesen, 1,7)Josef Math (Technik, 1,7) Deniz Karaagac (Wirtschaft und Verwaltung, 1,3); Förderpreis der Stadt Sonthofen für herausragende Seminararbeiten: Lukas Altenried, Laura Bergdolt, Matthias Kaiser, Anne Köberle, Julia Roth, Janina Socher, Katharina Vogler; Landkreispreis für besonderes Engagement: Lina Mosch; Förderpreis Schulforum: Hanna Bosker, Hanna Cosandier, Lena Dorner, Heidi Frisch, Johanna Fumy, Elias Grabherr, Kimberly Haye, Anne Köberle, Lina Mosch, Julia Roth, Alina Scherzl, Stefanie Vogler