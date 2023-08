Absolventen der Berufsschule schließen ihre Lehre ab: Ihnen steht die Welt offen

Abschlussfeier für die Auszubildenden der Berufsschule Immenstadt in Fischen. Die Besten bekommen Preise.

Bei der Abschlussfeier der Berufsschule Immenstadt in der Fiskina in Fischen wurden heuer wieder jede Menge Auszubildende ins Berufsleben entlassen. Die besten Schüler wurden mit Staats-, Landkreis- und Schulpreisen ausgezeichnet. Schulleiter Peter Eisenlauer sprach von einem „Meilenstein“ auf dem Lebensweg der jungen Menschen: „Mit eurem Gesellenbrief eröffnen sich für euch viele Wege. Beruf ist mehr als Job, Beruf ist innere Berufung und Zufriedenheit.“

Schülersprecherin Frederike Lauterbach ging auf ein Erlebnis kurz vor ihrer mündlichen Prüfung ein. Sie traf dort eine andere Schülerin, die auch dort wartete. „Wir waren beide sehr aufgeregt. Obwohl wir uns zuvor noch nie begegnet waren, standen wir uns zur Seite und haben uns über die Ergebnisse der anderen gefreut, als wären wir schon ewig befreundet.“ Das sei ein Beispiel dafür, dass die Berufsschule ein Ort ist, an dem man „zusammen leiden, sich zusammen freuen, zusammen lernen und zusammenwachsen kann“.

Der stellvertretende Landrat Roman Haug freute sich mit den ehemaligen Auszubildenden: „Die Welt steht Ihnen offen.“ Lena Weixler, die für ihre herausragenden Leistungen mit dem Regierungspreis ausgezeichnet wurde, freute sich sichtlich über ihren Erfolg: „Mein erfolgreicher Abschluss ist die Belohnung für harte, aber auch schöne drei Jahre Ausbildung. Ich habe mich durchgekämpft, und wenn ich das Zeugnis jetzt in der Hand halten kann, weiß ich, dass sich meine harte Arbeit gelohnt hat.“ Auch Tischler Jakob Diener blickte auf eine „angenehme Zeit“ an der Berufsschule zurück. Die musikalische Begleitung des Abends übernahmen wieder die „Holzschuabüaba“ mit dem Absolventen Jona Mayr (Tischler) in ihren Reihen.

