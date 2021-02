Absprung geschafft: Skirennläuferin Petra Sturzenegger blickt auf ihre Karriere zurück

Auf der Piste hat die viermalige deutsche Ski-alpin-Meisterin viele Erfolge gefeiert. Heute erinnert sich die 45-jährige Rettenbergerin gerne an ihr letztes Rennen

28.02.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Bis ins Ziel hat sie es nicht geschafft, dennoch hat Petra Sturzenegger (geborene Haltmayr) ihr letztes Rennen in guter Erinnerung behalten. Es war der Super-G am 15. März 2007 in Lenzerheide. „Es war ein schöner Abschied – meine Familie und Freunde waren da und sogar das Fernsehen hat noch einen kleinen Beitrag gemacht“, erzählt die 45-jährige Allgäuerin. Ihr Karriere-Ende sei ein wohl überlegter Schritt gewesen – bereut hat sie ihn nie.

Der Zeitpunkt sei der richtige gewesen, sagt die frühere Skirennläuferin heute. „Anfang dreißig ist ein gutes Alter, um aufzuhören“. Top-Platzierungen waren für die Abfahrt- und Super-G-Spezialistin damals zwar immer noch drin, der Schlussstrich sei aber eine Entscheidung für ihre Gesundheit gewesen. „Ich habe alle meine Kreuzbänder noch“, sagt Sturzenegger. Das könnten außer ihr leider nur wenige ehemalige alpine Skirennfahrer behaupten. Deshalb ist die Rettenbergerin froh, gut durch den Leistungssport gekommen zu sein. „Es war trotzdem ein Privileg, im Weltcup zu fahren“, sagt Sturzenegger. „Ich konnte es mir selber aussuchen, wann ich aufhören wollte und habe noch eine schöne Abschlusssaison genossen.“

Geheime Abschiedstour

Den Entschluss zum Abschied von der Rennstrecke fasste Petra Sturzenegger schon zu Beginn der Saison 2006/ 2007, ihrem Umfeld teilte sie ihn allerdings erst gegen Ende mit. Dazwischen lag sozusagen ihre geheime Abschiedstour. „Ich wollte mich von allen Orten verabschieden und habe meine Abschlusssaison richtig genossen“, erzählt die 45-Jährige. Allerdings habe sie sich damals auch Gedanken über ihre Zukunft gemacht. „Der Sport hat bis dorthin mein Leben bestimmt, danach war ich gezwungen mir einen neuen Lebensmittelpunkt zu suchen.“

Das gelang Petra Sturzenegger: Zunächst schloss sie ihr im Jahr zuvor begonnenes Bachelor-Studium im Fach „International Management“ ab, danach arbeitete sie für einen, im Allgäu ansässigen Reiseveranstalter für Ski- und Wanderreisen, machte Fotoshootings, war in die Produkt-Entwicklung einer Skimarke eingebunden und in der Saison 2008/2009 beim ZDF als Ski-Alpin-Expertin tätig.

Diese Möglichkeit, ihren Sport auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und zu beurteilen und zudem noch ein paar Kamerafahrten machen zu dürfen, hat die viermalige deutsche Meisterin sehr genossen. „Ich hätte gerne weitergemacht, aber es war von Anfang an nur für das Jahr geplant, in dem Hilde Gerg ihre Babypause macht.“

Lesen Sie auch

Ski Alpin Skirennen in Nordamerika wegen der Corona-Pandemie abgesagt

Ihre Zeit im Rampenlicht vermisst sie heute nicht mehr. An ihre aktive Zeit habe sie aber noch „unglaublich viele schöne Erinnerungen“ und blicke gerne zurück. „Diese Lebenserfahrung nimmt einem keiner“.

Höhepunkt in Lake Louise

Höhepunkte waren ihre beiden Siege im kanadischen Lake Louise, wo sie am 30. November 2000 das Abfahrtsrennen für sich entschied und am 1. Dezember 2001 im Super-G siegte. Ein besonderes Erlebnis war auch die Teilnahme an der WM in St. Anton im Jahr 2001.

Die Reisen in den schwedischen Ort Are waren für sie ebenfalls immer ein Saison-Highlight. Zwar konnte Sturzenegger dort nie große Erfolge feiern, wegen des besonderen Flairs habe sie die Gegend aber ins Herz geschlossen. Reisen waren für die Allgäuerin überhaupt immer „spannend“, besonders wenn es zum Sommertraining nach Südamerika ging. „Ich habe das Drumherum immer sehr genossen. In Argentinien sind wir einmal querfeldein gefahren“, schwärmt sie.

Trotz all der Begeisterung für fremde Länder wäre es ihr schwergefallen, ihre Heimat dauerhaft zu verlassen. So baute sie 2007 ihr Elternhaus in Rettenberg um. Mittlerweile lebt sie dort mit ihrem Mann Daniel, den sie 2016 heiratete, mit ihrer fünfjährigen Tochter Ronja und ihren Eltern zusammen.

Die Bretter haben es Petra Sturzenegger immer noch angetan, allerdings bezeichnet sie sich selbst mittlerweile als „Genuss-Skifahrerin“. Dennoch würde es sie sehr reizen, bei schönem Wetter mal wieder die freie Piste einer Super-G-Strecke zu fahren. „Den Speed“ und „das Gefühl oben vor dem Start“ hat sie immer gerne erlebt. Bei der Frage, was sie aus ihrer aktiven Zeit am meisten vermisst, fällt ihr jedoch als erstes etwas anderes ein: „die Möglichkeit, sich nach dem Sport von einer Physiotherapeutin ausmassieren zu lassen“, entgegnet sie lachend.

Trainerin im Heimatverein

Sturzenegger absolvierte beim deutschen Skiverband die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer und gibt ihr Wissen mit Freude dem Nachwuchs ihres Heimatvereins SC Rettenberg weiter, für den sie als Sportwart alpin tätig ist. Nachdem ihre Tochter schon richtig Ski fährt, hatte sich die 45-Jährige eigentlich darauf gefreut, „mit Ronja heuer die Lifte unsicher zu machen“, denn ihre Tochter liebe den Winter genauso sehr wie sie selbst. Die Corona-Pandemie hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Dass in Deutschland die Lifte und Bergbahnen still stehen, tut Petra Sturzenegger aber vor allem für den Nachwuchs in ihrem Skiclub leid. „Wir haben so ein tolles Programm aufgestellt, die Kinder haben so große Lust und jetzt liegt das Training, die Teambildung und alles brach.“

Lesen Sie auch:

Nationalspieler in der Backstube: Wie Michael Waginger heute lebt