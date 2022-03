Abstieg scheint unausweichlich - nun will der TVI gegen „Raunau“ überraschen

Nach dem sensationellen Derby-Sieg gegen Dietmannsried will der TV Immenstadt nachlegen. Der Klassenerhalt ist fast unmöglich. Und doch bleiben noch Ziele.

Es könnte schon nach zwei Wochen die Revanche geben. Am Samstag empfangen die Landesliga-Handballer des TV Immenstadt den TSV Niederraunau und wollen sich für die bittere 21:31-Pleite vor zwei Wochen rächen. Spielbeginn in der Immenstädter Julius-Kunert-Halle ist um 19 Uhr.

Zumindest den nackten Zahlen nach wird das eine Herkulesaufgabe: Der TVI ist Vorletzter, der Gegner aus dem Landkreis Günzburg ist klarer Favorit. Das hat „Raunau“ nicht nur beim 31:21 gezeigt. Der hat als Zweiter schon sicher nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.

Vor allem die starke Rückraumachse Egger, Kornegger und Waldmann stellte sie die Immenstädter im Hinspiel vor unlösbare Aufgaben. 306 Tore in elf Spielen sind Ligaspitze. Mit nur 25 Gegentoren pro Spiel gehört auch die Verteidigung des Ex-Teams von TVI-Trainer Mihaly More zur Spitze. Zudem ist die Truppe aus dem 1200-Seelen-Dorf mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren einer der jüngsten der Liga.

Klassenerhalt? TVI macht sich keine Illusionen mehr

Aus zwei Gründen sorgt man sich im Immenstädter Lager aber nicht. Der TVI macht sich keine Illusionen und deshalb keinen Druck mehr – der Klassenerhalt wird laut Torhüter Simon Weigl „sauschwer“. Aber in der Vorwoche zeigten die „Grünen“, dass sie auch Top-Teams, wie die HSG Dietmannsried/Altusried, schlagen können (26:23). „In Bestbesetzung haben wir bewiesen, dass wir mit jedem Gegner der Liga mithalten können“, sagt Jonas Becker und ergänzt: „Wir waren nur mit acht Feldspielern in Niederraunau. Wenn bei uns alle Mann an Bord sind, sind wir in der Lage, die Raunauer zu ärgern.“

In dieser verrückten Landesligasaison hoffen die Städtler somit noch auf den nächsten Coup – auch wenn das für den Nichtabstieg wohl nicht mehr reichen wird. „Wir waren zu oft vom Pech verfolgt und haben oft mit einer Rumpftruppe auflaufen müssen“, sagt Torhüter und Sportlicher Leiter Simon Weigl. „Teilweise musste unser Trainer mit 52 Jahren aushelfen, während andere Teams ihre Spiele einfach abgesagt haben. Vielleicht waren wir da auch ein bisschen zu naiv.“

Es bleiben drei Spiele für den TVI, in denen die gebeutelte Mannschaft „trotz aller Umstände alles geben wird. Die Stimmung im Team ist so gut wie seit Jahren nicht mehr, das lässt mich positiv in die Zukunft blicken“, ergänzt Weigl. Immerhin: Die Städtler haben nichts mehr zu verlieren.