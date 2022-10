Abteilung vor Auflösung? Darum droht den Handballern des TSV Sonthofen das Aus

Sonthofens Handballer stehen am Scheideweg: Der Abteilungsleiter ist weg, der Trainer ist weg, acht Spieler fehlen. Bis zuletzt droht sogar die Auflösung.

Spitz auf Knopf, auf des Messers Schneide, fünf vor zwölf. Die Floskeln greifen: Die Handballer des TSV Sonthofen stehen am Scheideweg. Der Abteilungsleiter ist weg, der Trainer ist weg, das Team ist abgestiegen, acht Spieler aus der Vorsaison sind aktuell nicht dabei. Sportlich läuft es für den TSV nach dem Auftaktsieg in der Bezirksliga vor dem Heimspiel am Samstag ab 18 Uhr gegen den SC Weßling zwar früh in der Saison rund. Im Hintergrund kämpft die 135 Mitglieder starke Abteilung des größten Mehrspartenvereins im Landkreis jedoch um die Existenz – das wurde auf der Mitgliederversammlung schonungslos offengelegt.

Versammlung ohne einen Wahlvorschlag

Zunächst war die Abteilung ohne jeden Wahlvorschlag für das Chefamt in die Versammlung gegangen, obwohl bereits im Vorfeld festgestanden hatte, dass Abteilungsleiter Martin Lubitzsch nach seiner ersten Amtszeit schon wieder das Handtuch werfen würde. „Ich habe mich entschieden, mich nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ich schaffe es nicht mehr und kann die Zeit nicht mehr aufbringen, die diese Abteilung braucht und die man investieren muss, um Handball in Sonthofen voranzubringen“, sagte Lubitzsch. „Ich kann es nicht mehr leisten, da bleibt zu viel auf der Strecke. Es ist gut, jemanden zu finden, der mehr investieren kann.“

Das allerdings, die Besetzung des Ehrenamts, ist die Herkulesaufgabe so vieler Vereine im Jahr 2022. Bei den Handballern allerdings beginnt diese Suche direkt im sportlichen Bereich.

Denn nach dem Abstieg der Herren aus der Bezirksoberliga – hauchdünn durch das finale Spiel der Abstiegsrunde in Gilching – zog sich Trainer Sven Heldt zurück. „Wir haben es nicht geschafft, auf einen Nenner zu kommen – es waren zu wenige Leute, die ambitioniert und leistungsorientiert trainieren wollten“, sagte Heldt zu seinem Aus. „Deshalb stehe ich nicht mehr für diese Mannschaft zur Verfügung.“ Nach dem Rücktritt des Erfolgscoaches der denkwürdigen Bezirksliga-Meisterschaften 2007 und 2017 übernimmt interimsmäßig erneut Stefan Gladyschew (schon in der vergangenen Saison Heldts Co-Trainer) bis eine Lösung gefunden wird.

TSV-Präsidentin Adelgoß: "Kein Weg führt an der Auflösung vorbei"

Entsprechend war es angesichts der immensen Anspannung in der Abteilung auch keine Überraschung, dass am „Abend der Entscheidung“ auch die Doppelspitze des TSV-Hauptvereins, Präsidentin Heidi Adelgoß und Stellvertreter Manfred Haslach, zu Gast war. Denn „die Lage ist ernst“, betonte Adelgoß, nachdem sich auch nach 30-minütiger Unterbrechung keine Kandidaten aus der Mitgliederversammlung fanden. „Es klingt übel, aber es ist die Wahrheit: Finden wir niemanden, dann führt kein Weg an der Auflösung der Abteilung vorbei“, ergänzte die Präsidentin: „An diesem Abend hängt es, ob es weiter Handball in Sonthofen geben wird.“

Mit Hängen und Würgen, teils wirkte es, als ringen einige Beteiligte mit ihrem Gewissen, gelang es der Versammlung letztlich, Stefan Gladyschew nun auch für den Posten des Abteilungsleiters zu gewinnen. Damit ist zwar der Posten des Sportlichen Leiters wieder vakant, ebenso herrscht bei den Stellvertretern noch Vakuum, doch der Super-Gau wurde abgewendet. „Es war eine schwere Geburt“, sagte Gladyschew nach seiner Wahl. „Ich bin schon lange dabei und kenne die Strukturen gut. Ich hoffe, dass wir es gemeinsam gut hinbekommen. Wir wissen, dass wir einige Probleme haben, aber im Moment haben wir es noch im Griff.“

Lakotta mit flammendem Appell

Und so mischte sich an diesem richtungsweisenden Abend für die einst so ruhmreichen Handballer des TSV Sonthofen eine allgegenwärtige Angst vor dem Kollaps mit dem durchaus spürbaren Willen, dem Abgrund noch zu entkommen. Treffend schloss einer die Runde, der den Posten des Abteilungsleiters bereits in der Vergangenheit bekleidet hatte.

„Ich will nicht schwarzmalen oder pessimistisch sein“, sagte Rückraumspieler Laurenz Lakotta. „Aber wir müssen dringend gegensteuern. Das ist unsere letzte Chance. Wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, ob wir ihn zwei Jahren noch hier sitzen.“ Und der 33-Jährige traf mit seiner Warnung den Nagel auf den Kopf. Beim Auftaktsieg hat die Mannschaft vorgelegt. Vor heimischem Publikum in der Allgäu-Halle soll es zumindest sportlich weiter bergauf gehen.