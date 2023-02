Oberallgäuer Musiker erzeugen Klangbild, das an die Muppet Show erinnert

Den vier Oberallgäuer Musikern Michael Hanel, Josef Golus, Martin Kerber und Sebastian Riescher gelingt ein musikalischer Spaß in der Immenstädter Kirche St. Nikolaus.

22.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Unerhört! Was poltert das „Phantom der Oper“ durch die Heiligen Hallen von Sankt Nikolaus? Was hat das „Königlich Bayerische Amtsgericht“ auf der Orgelempore zu verhandeln? Und warum heißt es „Hoch die Gläser“ an diesem frommen Ort, witzelt die „Muppet Show“ frech aus den Orgelpfeifen? Und dann will der „Mr. Sandman“ nimmermüde Musikanten und ihre heiteren Gäste zum Schlafen schicken. Vor 18 Uhr!

Michael Hanel fühlt sich sowohl in der Fasnacht als auch auf der Organistenbank wohl

Steckt etwa Michael Hanel dahinter? Der weilt, so weiß und hört man immer wieder, in fast jeder Ecke im Garten der Musik. Lässt immer wieder erstaunen. Mit seinem Witz und launigen Reden für Fasnacht vorbestimmt. Steigt aber nicht in die Bütt, sondern auf die Organistenbank in der Immenstädter Stadtpfarrkirche, lässt seine Königin einmal im Jahr Contenance verlieren, neue Freunde gewinnen, „unerhörte“ Klänge fetzen: „Orgel surprise“ – Orgel mit Überraschung. Mit Lust und Laune. Larghissimo bis Presto. Herzhaft Fortissimo. Ein herrlicher musikalischer Mummenschanz.

Josef Golus, Martin Keber und Sebastian Riescher komplettieren das gut gelaunte Quartett

Weil alleine feiern fad ist, hat sich Michael Hanel Freude eingeladen: Josef Golus, Martin Kerber, Sebastian Riescher. Musiker kommen natürlich mit Instrument zur Sause und so kann ein gut gelauntes Quartett alles Walzer wie Johann Sebastian Bachs Gottes Lob zum Klingen bringen. In den wilden Farben eines Faschingsumzugs. Als ausgelassene Jazz-Session, im Tangoschwung, als Opern-Feuerwerk.

Kombinierte Klänge von Klarinette, Trompete und Saxophon begeistern die Zuhörerschaft

Es geht so richtig rund und aus den Schallbechern von Klarinetten, Trompete und Saxophonen werden immer neue kombinierte, höchst bekömmliche Klang-Cocktails serviert. So schön. So schräg. So rotzig wie eine Fasnachtskapelle nach Mitternacht. Hoch virtuos. Anrührend emotional wie ein Opernensemble. Quirlige Luftschlangen über toll gezogene Melodielinien, Konfetti als bunte Tupfer drauf, drüber, drunter gesetzt. Musikalischer Spaß wie er nur ambitionierten und leidenschaftlichen Musiker gelingen kann, die erhaben sind über spieltechnische Tücken ihrer Instrumente. Jenseits von fünf Notenlinien denken und vor allem fühlen, Improvisation beherrschen.

Michael Hanel, Josef Golus, Martin Kerber und Sebastian Riescher begeistern im rekordverdächtig gefüllten Gotteshaus ab Takt eins, stecken an, reißen ihre „Gemeinde“ mit. Faschingslustige wie kundige Musikfreunde. Weil bisher „unerhört“. Weil wirklich witzig.

Hervorragend. Erstaunlich. Lustig. Außergewöhnlich. Unterhaltsam: Helau!

