Achterbahnfahrt der Gefühle: Spannung verspricht der erste Poetry Slam in Fischen

Vier heimische Poeten wetteifern beim ersten Poetry Slam in Fischen um die Gunst des Publikums. Auch ein Star der deutschsprachigen Szene ist dabei.

20.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Als moderner Dichterwettstreit gehört der Poetry Slam seit 2017 zum Weltkulturerbe der UNESCO. In Fischen feiert die unter Jugendlichen beliebteste Literaturform am Donnerstag, 22. Juni, ab 20 Uhr Premiere. Wir sprachen mit dem zweimaligen Vorarlberger Landesmeister im Poetry Slam, Ivica Mijajlovic, der als Moderator durch den Abend führen wird, über die Allgäuer Poeten, den Reiz des Poetry Slams und das, was das Publikum im Fiskina erwartet.

Sie leben in Österreich, kümmern sich aber schon jahrelang um die Allgäuer Poetry-Slam-Szene. Wie kommt das?

Ivica Mijajlovic: Ich bin im Walsertal aufgewachsen und habe lange dort gelebt. Da an der Grenze ist man ja auch irgendwie Allgäuer. Nach meinen ersten Erfolgen als Poet bin ich überall durch Deutschland und Österreich getourt. Dabei habe ich mich gewundert, dass nichts für die Allgäuer Poeten geschieht, dann beschlossen, selbst etwas zu tun und Allgäu Slam gegründet. Wir machen jährlich rund dreißig Events, haben momentan einundzwanzig Mitglieder und eine ganz aktive Szene aus rund vierzig Poeten. Bisher habe ich insgesamt über hundert Leute auf ihren Weg und auf die Bühne gebracht.

Wodurch sind Sie zum Poetry Slam gekommen und was reizt Sie daran?

Mijajlovic: Das ist lange her. Während meiner Schulzeit habe ich ein Plakat von einem Poetry Slam im Immenstädter Rainbow gesehen, kurzerhand einen Text gekritzelt und bin da angetreten. Für mich war das so krass, dass ich gewonnen habe. Das hat mir gezeigt, dass sich die Leute für das interessieren, was ich zu sagen habe. Es ist schön, wenn man Menschen berühren und ansprechen kann. Dann habe ich es lange als Hobby weitergeführt. Seit sechs oder sieben Jahren ist es immer mehr geworden, ich mache ein paar große Slams, geh auf Tour und bin in Vorarlberg zweimal Landesmeister geworden. Poetry Slam ist in meinen Augen das lebendigste Literaturformat. Man erhält nirgends solche Reaktionen. Beim Poetry Slam merkt man sofort, ob das Publikum etwas mag. Mich reizt die Vielfalt, die Diversität der Texte und vor allem, dass das Publikum entscheidet. Man lebt als Poet von der Interaktion. Die Kunst des Schreibens ist für uns ein Ventil, und ich finde es toll, wenn ich auch etwas Negatives aus meinem persönlichen Umfeld oder etwas Gesellschaftskritisches sagen kann.

Kann man sagen, dass Allgäu Slam die Poeten aus einer Nische in die Öffentlichkeit geholt hat?

Mijajlovic: Ich würde eher sagen, dass sich die Szene dadurch etabliert hat. Es gab davor vereinzelt Slams, aber keine lokale Szene der professionellen Poeten. Wir haben eine der größten Poetry-Slam-Szenen in ganz Bayern geschaffen und beschränken unsere Events nicht nur auf Kempten und Oberstdorf.

Wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf die Poetry-Slam-Szene hier im Allgäu aus- gewirkt?

Mijajlovic: Für den Großteil von uns war es nicht so bitter, dass keine Veranstaltungen stattgefunden haben, da nur zwei von uns davon leben. In erster Linie sind die Slams unsere Leidenschaft. Jetzt zeigt sich, dass die Locations wie Bars und Kneipen sich schwertun. Vor der Pandemie haben sie auch kleinere Veranstaltungen ausgerichtet, um die Kunst zu fördern, jetzt wollen alle aus finanziellen Gründen volles Haus haben, oder sie können auf Grund Personalmangels keine Events ausrichten. Vor der Pandemie waren wir dabei, uns richtig zu etablieren, wir hatten fast überall volles Haus und mussten teilweise sogar Leute wegschicken. Jetzt läuft es auch gut. Man merkt, dass die Leute Lust haben und der Markt im Poetry Slam eben nicht übersättigt ist.

Wie kam es zur Premiere in Fischen – und was erwarten Sie sich von der Veranstaltung in der neuen Location?

Mijajlovic: Das war eine Anfrage aus Fischen. Der Termin ist schon seit vergangenem Jahr fixiert. Wir sind gespannt, wie viele Leute kommen. In Oberstdorf hatten wir bisher nur gute Erfahrungen und volles Haus. Eine neue Location ist immer ein Wagnis, weil das Publikum anders ist.

Wie viele und welche Poeten sind dabei? Und was darf sich das Publikum erwarten?

Mijajlovic: Es sind sechs Poeten, weil wir gelernt haben, dass in diesem Fall weniger mehr ist. Ansonsten zieht sich die Zeit zu sehr. Jeder Poet performt in sechs Minuten seinen selbst geschriebenen Text und das Publikum entscheidet dann durch Applaus, wer ins Finale kommt und dort noch einen zweiten Text vortragen kann. Abgesehen von Richard König (28, Tübingen) und Ramona Leukert (20, Buchloe) sind alle aus dem Oberallgäu. Richard König ist, wenn man so will, der Star des Abends. Er war bei den deutschsprachigen Meisterschaften, bei denen die besten der besten antreten schon mehrfach im Halbfinale und hat schon unzählige Slams gewonnen. Er macht humorvolle Texte, mit denen er das Publikum zum Lachen bringt und improvisiert viel. Ramona Leukert hat gesellschaftskritische, feministische Lyrik. Lisa Horn (16, Oberstaufen) geht für uns Ende Juni bei den Bayerischen U20-Meisterschaften an den Start. Das wird ein spannender Auftritt. Sie ist in der Literatur verankert. Zwischen Lyrik und Prosa würde ich sagen und sie hat schon mehrfach bewiesen, was sie kann. Samuel Otto (28, Fischen) ist unser Newcomer und überzeugt mit Texten über Autismus oder den Klimawandel. Chris Veit (30, Altstädten) verspricht humorvolle und satirische Texte, während Manuela Mühlegg (27, Ofterschwang) sich meist ernsten, oft persönlichen Themen widmet. Es wird also ein Abend voller Humor, Gesellschaftskritik, persönlichen und emotionalen Texten – eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der viel gelacht und applaudiert wird.

Der Poetry Slam findet am Donnerstag, 22. Juni, ab 20 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen statt. Karten gibt es in den Gästeinformationen der Hörnerdörfer unter der Telefonnummer 08326/3646-0.

Zur Person: Ivica Mijajlovic ist im serbischen Krusevac geboren und im Kleinwalsertal aufgewachsen. Heute lebt der 33-Jährige in Dornbirn, studiert soziale Arbeit und hat sich als Autor, Workshopleiter, Veranstalter und vor allem als Poet einen Namen gemacht, der weit über die Landesgrenzen reicht. (mbä)

Lesen Sie auch: "Rückzug in die Natur: Was das Literaturfest Kleinwalsertal bietet".