Achtung, Kriminelle am Telefon - Allgäuer Kraftwerke Sonthofen warnen vor Betrug

22.04.2021 | Stand: 07:17 Uhr

Der Anruf kam kurz vor Mittag. Ein Mann meldete sich bei einer 46-Jährigen aus Blaichach. Er nannte einen Firmennamen und sagte irgendetwas mit „Strom“ und „Angebot“. Was er genau sagte, konnte die Blaichacherin aber gar nicht verstehen, denn er sprach sehr schnell. Die Art, wie er redete, machte sie jedoch stutzig. Außerdem waren im Hintergrund die typischen Geräusche eines Callcenters zu hören. Die 46-Jährige war sich sicher, dass es sich um einen lästigen Werbeanruf handelte. Sie forderte den Mann auf, ihre Kontaktdaten zu löschen und legte auf. Doch später meldete sich der Mann erneut mit einer noch dreisteren Masche.

Haustürgeschäfte machen in Sonthofen die Runde

Unerlaubte Telefonwerbung und unseriöse Haustürgeschäfte machen nach Angaben der Allgäuer Kraftwerke derzeit die Runde: Die Zahl dieser Fälle habe in den vergangenen Wochen in Sonthofen wieder zugenommen, stellen die Allgäuer Kraftwerke fest. Dabei entwickelten die Macher hinter diesen teils illegalen Tricksereien immer neue Maschen, um etwa Stromkunden in die Falle zu locken.

Unter dem Vorwand, für die Allgäuer Kraftwerke GmbH tätig zu sein, verschafften sich die vermeintlichen Mitarbeiter Zutritt zum Stromzähler. Oder die Damen und Herren würden vorgeben, dass Sie für Telefon- und Glasfasertechnik zuständig sind und „verkaufen“ nebenbei noch einen neuen Stromliefervertrag, ohne dass die Kunden dies wünschen.

Genauso würden Kunden Strom-Angebote per Telefon unterbreitet – trotz nie erfolgter Zustimmung der Kunden. Die Anrufer fragten dabei in der Regel die persönlichen Daten sowie die Zählernummer ab, um auf Basis dieser Daten ohne Wissen des Kunden einen neuen Vertrag abzuschließen und eine sofortige Kündigung bei dem bisherigen Energieversorger vorzunehmen.

Die Allgäuer Kraftwerke geben Tipps, wie man Strombetrügern das Handwerk legt

Geben Sie auf keinen Fall Ihre persönlichen Daten heraus und beenden Sie sofort das Gespräch.

Notieren Sie sich den Namen des Anrufers, dessen Telefonnummer und den Firmennamen.

Kontaktieren Sie die Allgäuer Kraftwerke GmbH, denn Ihre Hinweise sind sehr wertvoll.

Für den Fall, dass Sie bereits eine Auftragsbestätigung erhalten haben: Jetzt müssen Sie schnell sein, denn Sie haben nur eine zweiwöchige Widerrufsfrist.

Widersprechen Sie dem Vertrag umgehend in schriftlicher Form und schicken Sie Ihren Widerspruch per Einschreiben und Rückschein an das Unternehmen.

Melden Sie unerlaubte Telefonwerbung der Bundesnetzagentur, denn die telefonische Kaltakquise ist verboten.

Widerrufsrecht für Vertrag nutzen

„Immer mehr unserer Kunden melden sich verunsichert und schildern solche Fälle“, berichtet Andreas Hummel, Prokurist der Allgäuer Kraftwerke, und betont: „Niemals machen wir solche Haustürgeschäfte oder unerlaubte Telefonwerbung, bitte seien Sie bei solchen Angeboten immer kritisch und geben Sie keine persönlichen Verbrauchs- oder Bankdaten bekannt“.

Sollten Betroffene dennoch – meistens im Unwissen – einen Vertrag bei einem Haustürgeschäft oder per Telefon abgeschlossen haben, sollten sie umgehend nachweislich von ihrem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen, rät Hummel. Das funktioniere am besten schriftlich per Einschreiben.

Betrüger ruft vom Handy in Blaichach an

Bei der 46-jährigen Blaichacherin klingelte wenige Minuten, nachdem sie aufgelegt hatte, erneut das Telefon. Der Mann von vorhin rief von einer anderen Nummer – einem Handy – aus an. Er gab vor, dass er Mitarbeiter der Allgäuer Kraftwerke sei und den Ehemann der 46-Jährigen sprechen müsse. Da dieser nicht zuhause war, bat der Anrufer ihn wegen einer „wichtigen Sache“ um Rückruf. Wie sich herausstellte, war das aber eine Lüge.

Das Ehepaar suchte in der Liste der Anrufe die beiden Telefonnummer des ominösen Mannes und „googelte“ diese im Internet. Dabei fanden sie mehrere Einträge, die vor Betrug warnen.

