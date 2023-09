„Älterwerden kann man lernen“ - Soziologe Anton Amann über sein neues Buch

Der 80-jährige Professor Dr. Anton Amann beschreibt in seinem Buch anhand von sechs fiktiven Männerfiguren, wie man die Lebensqualität im Alter erhöht.

11.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Wie kommen Männer mit dem Älterwerden zurecht? Mit dieser Frage hat sich der gebürtige Immenstädter Soziologe Professor Dr. Anton Amann beschäftigt. Amann, der in Mittelberg die Volksschule besucht und in Wien studiert hat, lebt jetzt dort als emeritierter Professor. Er hat die Entwicklung von sechs – fiktiven – Männern unterschiedlichster Herkunft und Bildung beschrieben, die jetzt wie der Autor 80 Jahre alt geworden sind. Veronika Krull sprach mit Amann über sein Buch.

Wie kamen Sie auf die Idee zu diesem Buch?

Professor Anton Amann: Seit vielen Jahren ist bekannt, dass sich viele Menschen mit dem eigenen Älterwerden sehr spät oder gar nicht befassen. Dabei wissen wir, dass eine sinnvolle Altersvorbereitung die Lebensqualität im Alter erhöht, den Eintritt chronischer Erkrankungen hinausschiebt, sogar Altersdemenz verzögern und viele andere Vorteile bringen kann. Trotzdem werden die wohlgemeinten Ratschläge von vielen Menschen nicht einmal zur Kenntnis genommen. Auch die guten wissenschaftlichen Artikel werden kaum beachtet oder mit nur wenig Erfolg verbreitet. Also lag es nahe, einen anderen Zugang zu versuchen.

Welchen Zugang meinen Sie?

Amann: Ich schrieb eine erzählende Darstellung, in verständlicher Sprache und mit anschaulichen Beispielen, bei denen man manchmal auch schmunzeln kann. Es geht um Menschen und ihre Lebensverläufe, die aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen, aber nicht um konkrete Einzelmenschen mit Namen und Adressen, sondern um Figuren oder Typen, wie sie in diesen Jahren hundert- und tausendfach vorkommen. Also fiktive Figuren.

Was waren die Kriterien für die Auswahl der sechs Typen?

Amann: Was Menschen über das Altwerden wissen, wie offen sie gegenüber notwendigen Veränderungen sind, hängt hauptsächlich von der Familiengeschichte, der eigenen Bildung, Genderkriterien und vom sozialen Milieu ab, in dem jemand lebt. In der Auswahl der fiktiven Figuren war wichtig, dass sie aus sehr unterschiedlichen Milieus stammen, in der Stadt oder auf dem Land leben und derselben Generation angehören. Und noch eines ist wichtig: Es gibt keine Fiktion ohne Non-Fiktion, das heißt: Auch erfundene Figuren müssen viel konkretes Leben beinhalten, der Schriftsteller muss von der Welt schreiben, in der er lebt. Dass es dann sechs Männer geworden sind, hat vor allem damit zu tun, dass ich mir nicht sicher war, ob ich über Frauen mit derselben Selbstverständlichkeit schreiben könnte.

Wie ließen sich die Typen konstruieren?

Amann: Aufgrund von Ähnlichkeiten in Hinsicht auf ausgewählte Merkmale werden Objekte zu Typen zusammengefasst. So könnten in einer Gemeinde alle Personen zusammengefasst werden, die zur Miete wohnen, mehr als 2000 Euro monatlich verdienen, mindestens dreimal in der Woche Sport betreiben und nicht rauchen. Damit würde ein Typus konstruiert, der sich von anderen Merkmalszusammenfassungen deutlich unterscheiden sollte. Das Ziel der Typenkonstruktion ist klar: Die Objekte desselben Typs sollen einander möglichst ähnlich, die verschiedenen Typen hingegen möglichst unähnlich sein.

Für welche Typen haben Sie sich entschieden?

Amann: Erzählend beschrieben habe ich die Typen des Nebenerwerbsbauern, des Wirtschaftsanalysten, des Philosophen, des Hilfsarbeiters, des Künstlers und des intellektuell bzw. geistig Beeinträchtigten . Die Figur des geistig Beeinträchtigten war mir wichtig, weil pausenlos über Behinderungen und Probleme geredet wird, die mit dem Alter kommen, aber kaum jemals über Menschen, die ihr ganzes Leben lang beeinträchtigt waren, und wie diese alt werden. Andere Autoren hätten vielleicht andere Wege gewählt, ich habe alle sechs Figuren achtzig Jahre alt sein und an ihrem Geburtstag auf ihr Leben zurückschauen lassen.

Woher nehmen Sie das Material?

Amann: Für mich waren zwei Quellen wichtig. Die Altersforschung stellt ein Riesenreservoir an Wissen über das Altwerden der Menschen, über dessen geistig-psychische, wirtschaftliche, politische und soziale Bedingungen zur Verfügung, aus dem unentwegt geschöpft werden kann. Meine Lebenserfahrung hat, wie bei jedem Menschen, Schwerpunkte, während andere Bereiche weniger gut bekannt sind. Vier der Milieus, aus denen meine Figuren kommen, kenne ich in- und auswendig. Über das Leben in jenen Milieus, in denen ich nicht so bewandert war, habe ich mich umfassend informiert. Ein langes Leben, ich bin selbst achtzig – so wie meine Figuren – bietet viel Material. Die Kunst besteht darin, die Erinnerungen so zu arrangieren, dass gute Geschichten daraus werden.

Wie haben Sie die Erzählungen aufbereitet?

Amann: Erstens habe ich versucht, das Lebensschicksal der einzelnen Figuren in vielfachen Verknüpfungen mit den wirtschaftlichen und politischen Umständen ihrer Zeit zu verbinden. Es gibt kein Inneres im Menschen ohne das Draußen der Welt. Zweitens ist das Alter das Ergebnis eines langen und vielgestaltigen Lebensverlaufs, in dem viele Einflüsse – biologische, geistig-psychische und gesellschaftliche – wirksam geworden sind, weshalb auch jedes individuelle Altwerden von allen anderen verschieden ist. Drittens habe ich mich in die Rolle des äußeren Beobachters versetzt, der darüber berichtet, was seine Figuren denken, sprechen und tun, welche Probleme sie haben und wie es ihnen mit dem Altwerden gegangen ist.

Worauf haben Sie bei der Darstellung besonderen Wert gelegt?

Amann: Die wichtigste Absicht war, gegen Vorurteile und falsche Vorstellungen zu argumentieren. Zum Beispiel, dass das Alter von selbst komme und man nichts dagegen tun könne, ist in dieser einfachen Weise hundertfach widerlegt, dass soziale Teilhabe und Aktivität viele Probleme vermeiden können, ist ebenso oft bestätigt worden. Von Belegen dieser Art ist das Buch voll. Das zweite Ziel war es, die Vielfalt der Facetten darzustellen, die das Älterwerden ausmachen.

Welche halten Sie für die wichtigsten Aussagen, die Sie Männern zuschreiben, und gibt es typische Probleme bei der Auseinandersetzung mit dem Älterwerden?

Amann: Sie betreffen vor allem zwei Punkte: Woran sie im Leben merkten, dass sie älter wurden, und was sie dachten, als sie endlich gelernt hatten, das Alter zu akzeptieren. Am besten gefällt mir der Gedanke des Analysten: „Was sind also die Erinnerungen eines alten Mannes wert? So viel wie die jedes Menschen, der sagt: Meine Erinnerungen sind meine Wahrheit.“

Wie gehen Sie mit dem Alter um?

Amann: Ich fahre viel Rad, weil die Füße nicht mehr wollen, ich habe vor einem Jahr begonnen, Biologie zu lernen, weil mir an den Abläufen des Lebens zu wenig bekannt ist, und – das Wichtigste: Meine Frau und ich versuchen, einander das Leben lebenswert zu machen.

Ist das Buch nur interessant für Männer in den Achtzigern?

Amann: Ich habe sechs Geschichten erzählt, aus denen alle Leser und Leserinnen etwas für ihr eigenes Älterwerden mitnehmen können. Lernen, dass das Alter aus dem Lebensverlauf verstanden werden muss, lernen, was nicht gut geht, wenn nur so dahingelebt wird, ohne Neues zu beginnen, lernen, dass das Alter viele Gesichter hat.

Zur Person: Anton Amann war Professor für Soziologie und Sozialgerontologie am Institut für Soziologie der Universität Wien. Er war Direktor des Wiener Instituts für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Alterswissenschaften und Sozialpolitikforschung in St. Pölten an der Niederösterreichischen Landesakademie.

Info: Anton Amann: „In Jahren wie diesen – Sechs Erzählungen über das Altern von Männern“, Verlagshaus Schlosser, D-85652 Pliening, 15,90 Euro. Bezug über den lokalen Buchhandel, direkt beim Verlag des Buches (verleger@verlagshaus-schlosser.de) oder über Internet-Buchhändler.

