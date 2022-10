Älteste Oberallgäuerin ist 110 Jahre alt

Margareta Treutler feiert in Oberstaufen. Ihr Geheimrezept zum würdevollen Altwerden: Immer in Bewegung bleiben. Was sie sich heute noch jeden Tag gönnt.

11.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Wie viele Menschen im Oberallgäu über 100 Jahre alt sind, das kann die Pressesprecherin des Landratsamts nicht sagen, aber eines bestätigt sie: Älter als Margareta Treutler ist niemand im Oberallgäu. 110 Jahre alt ist die ehemalige Tanz- und Gymnastiklehrerin. Sie lebt seit fünf Jahren im Seniorenheim St. Elisabeth in Oberstaufen.

Sie leitete eine Gymnastik- und Tanzschule

Margareta Treutler ist 1912 in Aalen geboren und hat viele Jahre in Köln eine Gymnastik- und Tanzschule geleitet. In den vergangenen Jahren – seit 1985 wohnt sie in Oberstaufen – ließ sie es aber ruhiger angehen. Sie genoss das Spazierengehen und Wandern in der Natur. Das sei auch das Geheimnis ihres hohen Alters, sagte sie vor einigen Jahren, an ihrem 106. Geburtstag: Immer in Bewegung bleiben.

Vielleicht macht es auch ihr Interesse an anderen Kulturen und fernen Ländern aus, dass es ihr in diesem stolzen Alter noch gut geht und sie geistig fit ist. Schon als junge Frau, so sagte sie bei einem ihrer früheren Geburtstage, sei sie gern gereist. Am besten habe es ihr in Südafrika gefallen. Aber auch Mexiko und Südamerika fand sie beeindruckend. In vielen Ländern dieser Erde war die Frau, die zwei Weltkriege in Deutschland miterlebte.

Frank-Walter Steinmeier gratulierte

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier gratulierte mit einem persönlich gehaltenen Schreiben. Dem schlossen sich die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller und Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel an. Beide sangen der Jubilarin gar ein Ständchen an ihrem Ehrentag. 30 Gäste waren zum 110. Geburtstag ins Seniorenheim eingeladen.

Unter den Gratulanten waren auch Vertreter des Oberstaufner FC Bayern-Fanclubs. Der hat seine Popularität auch Margareta Treutler zu verdanken: Sie ist ältestes Mitglied des FC Bayern München. Im Juli besuchte sie der Ehrenpräsident des FCB, Uli Hoeneß im Seniorenheim.

Zwar sagt Margareta Treutler, dass durch die wachsende Last des Alterns mit den zunehmend schmerzhaften Einschränkungen, weitere Jahre für sie gar nicht mehr erstrebenswert seien, dem Genuss aber ist sie noch nicht abgeneigt: Sie gönnt sich noch immer täglich einen kleinen Becher Eierlikör.

Passend dazu überreichte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller gemeinsam mit den besten Wünschen des Landkreises einen Kuchen, den Christa Gehring, die derzeit bei der Sat.1-Sendung „Das große Backen“ mit ihren ungewöhnlichen Kreationen punktet, gebacken hat.

