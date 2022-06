Aktivisten packen im Oberallgäu mit an

Sie sind gegen industrielle Landwirtschaft und arbeiten am Hof mit: Junge Leute, die sich im Bündnis „Wir haben es satt“ engagieren.

19.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Auf dem Hof von Biobauer Manfred Gabler (Fleschützen, Gemeinde Haldenwang) packten ganz besondere Besucher ein Wochenende lang mit an. Sie hatten sich über das „Wir haben es satt“-Bündnis, das sich gegen eine „industrielle Landwirtschaft“ wendet und für die Agrarwende einsetzt, gemeldet und verschafften sich Einblicke in das Leben und Arbeiten von Biobauern. Der einzige Hof, der sich im Oberallgäu beteiligte, war der Gabler-Hof.

"Wir wollen miteinander reden, nicht übereinander"

Die 27-jährige Constantina Rosenberg aus Erding und der 31-jährige Johannes Kiefl aus Berlin packten mit an. Auf der „Wir haben es satt“-Homepage war von einem kleinen Hof mit Milchkühen, Hühnern und Schafen die Rede. Die Frage, was einen Biobauern dazu bringe, sich Aktivisten auf den Hof zu holen, beantwortete Manfred Gabler vor Ort mit den Worten: „Wir wollen miteinander reden, nicht übereinander.“ Gabler, der sich auf seinem Hof um 55 Milchkühe sowie 25 Schumpen und Kälber kümmert, beschäftigt sich, wie er sagt, seit 2013 immer wieder mit neuen Konzepten für eine nachhaltige Landwirtschaft. Ihm gehe es unter anderem um eine kälbergebundene Aufzucht sowie energiesparendes Arbeiten.

Die Tiere weiden hofnah auf den Feldern

„Natürlich kostet das alles viel Zeit und Geld, aber meine Kühe bekommen beispielsweise kein Zufutter, für das der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird.“ In Fleschützen weiden seine Tiere auf den hofnahen Feldern. „Wenn die Kälber nie Soja fressen, werden sie es auch nicht vermissen, wenn sie keins bekommen“, sagt Gabler.

Johannes Kiefl setzt sich nach eigenen Worten besonders für die Nachhaltigkeit ein. Er wünscht sich, dass Bauern „enkeltauglich wirtschaften“. Die Leute wiederum sollten sich möglichst regional und saisonal ernähren, also Kartoffeln vom Bauern in der Nähe kaufen und Erdbeeren essen, wenn sie in heimischen Breiten reif sind.

Kiefl: „Wir stellen immer wieder große Forderungen an die Politik und hier auf dem Hof kann ich sehen, dass diese auch umsetzbar sind.“ Gabler führe einen Hof, wie er sich ihn idealerweise vorstelle. Constantina Rosenberg ist auch dieser Meinung. Sie nehme für das Bündnis mit, „dass wir weiter den direkten Kontakt zu den Bauern halten müssen“. Solch eine „naturfreundliche Bewirtschaftung wie auf dem Gabler-Hof entspricht genau unseren Forderungen“.

Lesen Sie auch

Hofgut Ratzenberg in Lindenberg: Bio-Wagyu-Rind aus dem Westallgäu Direktvermarkter aus dem Westallgäu

Der Austausch zwischen den Aktivisten und dem Bauern im Oberallgäu habe gut funktioniert. Die beiden Helfer fuhren mit dem Eindruck nach Hause, dass ihre Forderungen bezüglich der Nachhaltigkeit erfüllt werden könnten, wenn der Staat die so wirtschaftende Landwirtschaft mit entsprechenden Geldmitteln unterstützen würde.