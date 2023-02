Elektrisierender Empfang! 1000 Fischinger begrüßen Ski-Weltmeister Alex Schmid

Ski-Weltmeister Alexander Schmid bekommt in Fischen noch einmal eine große Bühne. Der 29-Jährige ist tief bewegt - hat aber nicht lange Zeit zum Genießen.

20.02.2023 | Stand: 20:32 Uhr

Der Weltmeister ist zurück in der Heimat!

Mit einem üppigen Programm und emotionalen Gästen hat die Gemeinde Fischen Ski-alpin-Weltmeister Alexander Schmid einen elektrisierenden Empfang bereitet.

Weltmeister Alexander Schmid in Fischen empfangen: 1000 Fans, Skiclub-Knirpse stehen Spalier

Der 29-jährige Athlet vom Skiclub Fischen wurde von der Blaskapelle zuhause abgeholt und mit der Kutsche an den Kurpark gefahren, wo ihn über 1000 frenetisch feiernde Fischinger erwarteten.

Skiclub-Knirpse mit Skiern, TSV-Fischen-Junioren mit Bällen sowie der Tennisclub-Nachwuchs mit Schlägern standen Spalier.

Alexander Schmid: "Ich habe einen großen Traum gehabt"

„Nie im Leben hätte ich so etwas erwartet. Ich danke jedem einzelnen“, sagte Schmid am Mikro von Moderator Jens Zimmermann. „Ich realisiere es langsam immer mehr. Ich habe als Kind einen großen Traum gehabt und das habe ich nun geschafft. Ich bin Weltmeister, bleibe aber immer der Alex.“ (Lesen Sie auch: "Einfach Wahnsinn": Wie Manuel Schmid die Gold-Fahrt seines Bruders Alexander feiert)

Schmid hatte bei der WM im französischen Courchevel im Parallel-Wettkampf sensationell Gold geholt und dem Deutschen Skiverband den ersten männlichen Weltmeistertitel seit dem Triumph des Oberstdorfers Hansjörg Tauscher 1989 beschert.

Und doch blieben Schmid nur einige Stunden in der Heimat. Dienstagmorgen war der 29-Jährige schon um 5 Uhr auf dem Weg zum Flughafen. In den USA stehen die nächsten Rennen an – für Schmid die ersten Weltcups als Weltmeister.