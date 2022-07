Alkoholverbot am Auwaldsee soll Partys eindämmen

Müll bleibt liegen und Bänke werden angezündet: Immenstadt hat Probleme mit Feiern in dem Naherholungsgebiet. Eine neue Grünanlagensatzung soll's richten.

29.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Auwaldsee in Immenstadt ist ein Idyll und als Naherholungsgebiet bei Spaziergängern und Radlern beliebt. Doch nach dem Wochenende ändert sich das Bild: Überall liegen Scherben, Flaschen und Müll neben den Wegen oder treiben im Weiher. Partys und Saufgelage sorgen am Auwaldsee immer wieder für Ärger. „Unser Bauhof ist dort ständig im Einsatz. So kann es nicht weitergehen“, sagte Bürgermeister Nico Sentner im Stadtrat. Und die Räte stimmten ihm zu. Einhellig votierten sie deshalb für eine Änderung der Grünanlagensatzung. Wichtiger Punkt darin: ein Alkoholverbot ab 18 Uhr.

„Wir waren ja auch mal jung, aber so hat es bei uns nachher nicht ausgesehen“, schimpfte der Bürgermeister. Bei schönem Wetter jedes Wochenende oder auch unter der Woche finde der Bauhof die Überreste der Partys: Scherben, Flaschen, Pizzakartons, alle Arten von Plastik und anderen Müll und auch mal verkohlte Bänke und Abfalleimer. Zwar würden es nicht alle Jugendlichen, die dort abfeiern, so wild treiben, doch schwarze Schafe seien immer wieder darunter.

Lebensraum für viele Tiere

Dabei ist der Auwald und der Weiher Lebensraum für Vögel, Bodenbrüter, Reptilien, Amphibien, Fledermäuse, Rehwild sowie kleinere und größere Säugetiere. Deshalb sind die Bereiche außerhalb der Wege „geschützte Rückzugsräume“ für die Tiere und dürfen in Teilen als Feuchtlebensräume und Biotope nicht betreten werden. Dazu passe laut Sentner nicht laute Musik und Partylärm.

Doch wenn die Polizei vor Ort nach dem Rechten schaut, und keine Straftaten vorliegen, könne sie nicht einschreiten, sagte Sentner. Deshalb soll die Grünanlagensatzung der Stadt jetzt auf das Auwaldseegebiet samt Bolzplatz ausgeweitet und verschärft werden, um für die Polizei und andere Sicherungskräfte eine rechtliche Grundlage zum Einschreiten zu schaffen. Damit hofft die Stadt die Partyzone einzudämmen sowie das Lärm- und Abfallproblem zu lösen. Künftig gibt es dort:

ein generelles Alkoholverbot ab 18 Uhr und

ab 18 Uhr und eine Leinenpflicht für Hunde.

Und wo trifft sich künftig die Jugend in Immenstadt?

Zwar folgte der Stadtrat einhellig diesem Vorschlag, doch mehrere Räte wandten ein, „dass sich die Partyzone dann nur in andere Bereiche verlagern wird“. Und weiter: „Irgendwo muss sich die Jugend doch treffen können. Wir müssen ihr eine Alternative bieten“, meinten Alexandra Konda (Frauenliste), Michael Würfel (Aktive) und Barbara Holzmann (Grüne). Es gebe Überlegungen, im Bereich der Unterzollbrücke einen Treffpunkt mit großen Steinen anzulegen, sagte dazu der Bürgermeister. Konkret sei das aber noch nicht.

Lesen Sie auch

Algen, Algen, nichts als Algen im Schwanenweiher Kaufbeuren Nicht schön anzuschauen

Lesen Sie auch:

Feiern, Müll und Lärm an Sonthofer See, Sonthofen, Ofterschwang: Feiern sollen zukünftig eingedämmt werden