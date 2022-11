Alle Augen auf Alzinger! Die neue Frau an der Platte in Seifriedsberg

Sarah Alzinger bereichert seit dem Sommer die Tischtennis-Herren der DJK Seifriedsberg. Die 23-Jährige über die Unterschiede des Spiels mit Männern.

Sie hat aufgeschlagen – und eingeschlagen. Seit ihrem Transfer im Sommer ist Sarah Alzinger fester Bestandteil des Tischtennis-Teams der DJK Seifriedsberg. Acht Matches absolvierte die 23-Jährige in Einzeln und Doppel – fünf Erfolge feierte sie. Die Seifriedsberger führen die Tabelle der Bezirksoberliga mit drei Siegen aus drei Spielen an – das soll auch nach dem Samstag so sein. Ab 18 Uhr fordert die DJK den TV Waal II in der Blaichacher Dreifachturnhalle. Es wird auch das nächste Heimspiel für Sarah Alzinger.

Schon mit sieben Jahren an der Platte

Kaum, dass sie über die Platte schauen konnte, hatte Alzinger als Knirps schon den Schläger in der Hand. Für Mutter Elke war der schnellste Rückschlagsport der Welt liebstes Hobby, so waren Sarah und die ältere Schwester Sonja von klein auf in der Halle dabei. Mit sieben spielte die gebürtige Memmingerin erstmals beim TV Woringen. „Das ist früh, aber ein gutes Alter zum Anfangen“, sagt Alzinger, die ihrem Heimatverein lange in der Jugendzeit treugeblieben ist und sogar mit Schwester und ihrer Mutter gemeinsam für die Damen spielte.

„Mich faszinieren Schnelligkeit und Konzentration. Beim Tischtennis ist nichts vorhersehbar“, sagt die 23-Jährige. „Außerdem spielt man nicht nur gegen Gleichaltrige, sondern kann sich mit allen Konkurrenten messen. Und man kann als Frau im Herren-Team spielen“, ergänzt sie. Und das tut sie heuer. Als einzige Frau verstärkt sie das BOL-Team der DJK Seifriedsberg.

Einsätze in der Regionalliga und in der 2. Bundesliga

Dabei ist Alzinger in Seifriedsberg keine Unbekannte, schon ihr letztes Jugendjahr spielte sie bei den Oberallgäuern. Danach zog es sie nach Langweid, wo sie schon parallel im Damenteam gespielt hatte. Der ehemalige Champions-League-Sieger hatte sie für das Bayernliga-Team geholt – Alzinger aber kam auch in der „Zweiten“ in der Regionalliga und einmal in der 2. Bundesliga zu Einsätzen. „Das war traumhaft. Es war Profi-Feeling“, schwärmt die 23-Jährige, ergänzt aber: „Für mich gab es damals trotzdem keine Träume von einer Profikarriere. Ich war 17. Da kam das nicht mehr in Frage. Um einen solchen Sprung zu schaffen, hätte man in der Jugend zum Kader gehören müssen. Aber ich spiele aus Spaß an der Sportart.“

Nicht nur der Zweitliga-Einsatz, allein die Erfahrungen in höheren Ligen mit Langweid brachten ihr viel. Drei weitere Jahre in Thannhausen sammelte Alzinger weiter Regionalliga-Spielpraxis. Da sie in Friedrichshafen Wirtschaftsingenieurwesen studiert, suchte Alzinger eine Möglichkeit, hochklassig zu spielen, ohne allzu weite Auswärtsfahrten absolvieren zu müssen. So kam die DJK ins Spiel.

Wechsel nach Seifriedsberg auch für die Liebe

Doch der Wechsel hatte nicht nur sportliche Gründe: Die 23-Jährige ist mit DJK-Kapitän Nico Mauch liiert und so auch der Liebe wegen ins Oberallgäu gezogen. Ihr Freund rutschte durch ihren Einsatz im ersten Spiel gleich mal in die zweite Reihe. Eine Gefahr für den Haussegen?

„Wir spielen auf einem Level – auch punktemäßig schenken wir uns nicht viel. Nico traut es mir zu, dass ich in der Herrenliga Fuß fassen kann und konstantes Spiel auf die Platte bringe“, sagt Alzinger. „Deswegen hat er für mich den Schritt ins zweite Glied gemacht und wir als Mannschaft sind somit gut aufgestellt.“ Den Wechsel von Thannhausen (Frauen-Regionalliga) zur DJK (Herren-Bezirksoberliga) sieht die Wahl-Oberallgäuerin nicht als „Abstieg um fünf Klassen“.

„Beim Tischtennis besteht kein direkter Körperkontakt, daher sind Frauen nicht so deutlich unterlegen wie in anderen Sportarten“, sagt die 23-Jährige. „Was die Schnelligkeit angeht, kommt es auf das Individuelle an – auch bei der härteren Schlagtechnik können Damen mithalten.“ Letzteres stellte sie im Auftaktmatch gegen Großaitingen eindrucksvoll unter Beweis, indem sie die Großaitinger Nummer eins bezwang.

Sarah Alzinger: "Schön, als Frau im Vordergrund zu stehen"

„Ich war gespannt und habe mir vor dem Spiel Gedanken gemacht, ob ich meine Leistung abrufen kann“, geht die 23-Jährige. „Danach habe ich mich nur riesig gefreut, dass ich mein Spiel auf die Platte bringen und dem Team helfen konnte“, sagt Alzinger. Die Umstellung auf ein Herrenteam ist der 23-Jährigen also allem Anschein nach nicht schwergefallen – immerhin spielte Alzinger schon in der Jugend bei den Jungs.

„Bei uns im Training ist es ja eine gemischte Gruppe mit Mädels und es harmoniert gut im Team“, sagt sie. „Eigentlich ist es schön, mal als einzige Frau im Vordergrund zu stehen.“ Entsprechend knüpft Alzinger auch ihre Ziele an die DJK Seifriedsberg: „Ich möchte längerfristig in der Mannschaft bleiben und mich weiterentwickeln“, sagt Sarah Alzinger. „Mein persönliches Ziel und das des Teams ist es, den Aufstieg zu schaffen.“ Den nächsten Schritt dazu wollen sie am Samstag gehen, wenn es heißt: „Aufschlag Alzinger“.