Allein ist nicht gleich einsam: Was ein Oberallgäuer Sozialarbeiter über die Weihnachtsfeiertage rät

Wie man an Weihnachten ohne andere Menschen klar kommt, ist Kopfsache. Diplom-Sozialarbeiter Martin Rüster erklärt, warum man mit sich selbst gut umgehen soll.

Beim Gedanken an Weihnachten sehen sich die meisten Menschen wohl mit Angehörigen und ihnen nahe stehenden Personen unterm Christbaum sitzen. Für manche sieht die Realität aber ganz anders aus. Sie sind allein – auch an Heiligabend und an den Feiertagen. Unsere Redakteurin Sibylle Mettler sprach mit dem Diplom-Sozialarbeiter Martin Rüster, Leiter des Sozialpsychiatrischen Zentrums in Immenstadt, über das Gefühl der Einsamkeit.

Was raten Sie Menschen, die an Weihnachten am liebsten nur heulen würden, weil es niemanden gibt, mit dem sie dieses Fest feiern können? Wie kann man so einer Situation etwas Positives abgewinnen?

Rüster: Zuerst einmal muss man festhalten, dass so etwas für viele Menschen eine total schwierige Situation ist, die für viele Menschen krisenhaft sein kann. Es ist normal, nachvollziehbar und auch anzuerkennen, dass es jemand so gehen kann. Wir erleben das im Sozialpsychiatrischen Zentrum ganz oft bei unseren Klienten. Das könnte aber auch schon ein erster Ansatz sein. Ich darf traurig sein, wenn mir danach ist. Vielleicht hilft manchen auch das Bewusstsein, dass sie mit ihrer Not nicht alleine sind. Viele kämpfen mit dieser Einsamkeit, jetzt vor allem in der Corona-Krise, in der man Kontakte reduzieren sollte – und dann legt dieses emotional aufgeladene Weihnachtsfest auch noch eine große Schippe drauf. Das Bewusstsein, dass auch diese Tage wieder vorbei gehen werden, hilft oft in Kombination damit, sich für die Tage einen festen Plan zu machen. Zeiten für einen Spaziergang, sich etwas Leckeres zu essen vorbereiten, einen bestimmten Film ansehen. Diese Struktur über die Feiertage hilft, auch wieder den Blick auf die Zukunft zu richten. Und wenn jemand ganz tief in eine Krise rutscht, sollte er Unterstützungsangebote wie zum Beispiel den Krisendienst (Telefon 0800/6553000) oder die Telefonseelsorge (Telefon 0800/1110111) nutzen, um sich mit einer anderen Person darüber austauschen zu können.

Ist man einsam, wenn man allein ist?

Rüster: Nein. Allein zu sein, ist erst einmal etwas Wertneutrales. Die Bewertung, sich als einsam zu empfinden, nimmt man selbst vor. Das eröffnet dann die Chance, dass man seine Situation auch anders bewerten und einen guten Umgang damit finden kann.

Bei Recherchen zum Thema Einsamkeit stieß ich auf Ratschläge einer Seminarleiterin. Sie meint, dass man lernen muss, sich selbst wertzuschätzen und mit sich selbst klarzukommen. Was halten Sie davon?

Rüster: Das ist ein guter Ansatz. Wenn man emotional nicht so auf andere Menschen angewiesen ist, fällt es einem leichter, zurechtzukommen, wenn man allein ist. Wobei das nicht so einfach ist. Es funktioniert nicht, dass man sich vornimmt: Okay, ich schätze mich jetzt selbst mehr wert. Das ist ein Prozess. Manchmal ist es wichtig, dass man Menschen hat, die einem auf diesem Weg begleiten, die einem helfen, die eigenen Ressourcen zu entdecken. Das können auch Therapeuten oder Einrichtungen sein.

"Wenn die empfundene Einsamkeit dazu führt, dass man total verzweifelt, dann kann es das Ausmaß einer Erkrankung annehmen"

Wann macht Einsamkeit die Menschen krank?

Rüster: Ich glaube, wenn die empfundene Einsamkeit dazu führt, dass man total verzweifelt oder in eine Depression hinein rutscht, dann kann es das Ausmaß einer Erkrankung annehmen. Dann sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Aber das ist sehr individuell. Man kann nicht sagen, wie viel Grad an Einsamkeit geht und ab wann man davon krank wird.

Viele berichten, dass sie in allen möglichen Kursen und Foren versucht haben, Kontakte zu knüpfen, aber ohne Erfolg.

Rüster: Ein Aspekt ist sicher, dass man zuerst zu sich selbst finden muss. Sich klar zu werden, was man von anderen Personen erwartet, ist ein großer erster Schritt. Wenn man mit sich selbst gut umgehen kann, ist man auch offener für anderes, weil man nicht so sehr davon abhängig ist, dass etwas passieren muss.

Kann es sein, dass manche bei der Auswahl ihrer Kontakte zu kritisch sind?

Rüster: Ich glaube, Offenheit und Toleranz tun uns allen gut. Aber da gibt es keine Faustformel oder allgemein gültige Kriterien. Das ist unheimlich individuell.

