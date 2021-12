Alles, nur keine Peitsche: So wollen Sonthofens Basketballer durch den Winter

Personell angeschlagen, sportlich auf Kurs: TSV-Sonthofen-Coach Tim Eisenhauer zieht eine durchwachsene Bilanz.

10.12.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Unverhofft kommt oft – so knapp könnte eine erste Saisonbilanz der Basketballer des TSV Sonthofen ausfallen. Denn obwohl die Korbjäger aus der Kreisstadt im ersten Saisondrittel der Bezirksoberliga durch etliche Ausfälle personell oft deutlich unterbesetzt waren und dadurch zu einem Spiel sogar nur sechs Akteure in der Halle hatten, stehen sie nach fünf Spieltagen mit sechs Punkten auf dem vierten Rang in Schwabens höchster Klasse.

Die Freude darüber ist zwar groß, weil der Tabellenstand viel mehr ist, als Tim Eisenhauer erwarten konnte, doch der Coach bremst die Euphorie mit einem Blick auf die bisherigen Paarungen: „Wenn wir ehrlich sind, ist das dem Auftaktprogramm geschuldet. Wir hatten bisher überwiegend Teams aus dem unteren Drittel als Gegner“, sagt der 36-jährige Spielertrainer. „Und gegen den Tabellenführer Augsburg haben wir, wenn auch zum Teil personell bedingt, hoch verloren. Ehrlich gesagt fehlt mir die Konstanz in unseren Leistungen. Ich sehe eher sogar eine nach unten zeigende Formkurve im Team.“ Wenn die Mannschaft den aktuellen vierten Rang aber halten könnte, wäre er daher sehr überrascht. Was die von Eisenhauer seit Saisonbeginn vehement geforderten Verbesserungen in der Verteidigung angeht, tut sich der Trainer mit einer Aussage zum Ergebnis schwer. Aufgrund der personellen Situation hat der Coach im Laufe des ersten Saisonabschnitts von Mann-gegen-Mann auf eine Zonenverteidigung umgestellt.

Saisonstopp für Eisenhauer "sinnvoll"

Die Tatsache, dass der Verband wegen der Corona-Pandemie erneut die Reißleine gezogen und die Weihnachtspause verlängert hat, findet Eisenhauer „im Rahmen der Gesamtsituation sinnvoll“. Im Trainingsbetrieb ist die 2G-Plus-Regel zwar gut umsetzbar – ob sie jedoch auch im Bezirksoberliga-Spielbetrieb im Alltag praktikabel wäre, lässt sich laut dem Sonthofer Coach nur schwer sagen.

Nach weniger als der Hälfte des angesetzten Spielplans aus dem Rhythmus gerissen zu werden, ist für jeden Sportler „prinzipiell erstmal schlecht“, sagt Eisenhauer. „Hinzu kommt die unsichere Situation, in der keiner weiß, wann der Spielbetrieb letztlich fortgesetzt werden kann. Ohne dieses konkrete Ziel des nächsten Spiels vor Augen fällt die Trainingsmotivation natürlich schwerer.“ Dennoch gesteht Eisenhauer, dass dem TSV Sonthofen, allen voran seinen Schützlingen, die neuerliche Zwangspause sportlich ganz gelegen kommt.

Sonthofen klagt über große personelle Ausfälle

Der Trainer hofft, zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs personell wieder aus dem Vollen schöpfen zu können: Routinier Fabian Ullmann fehlte zuletzt mit wechselnden Blessuren ebenso wie Milan Lipp erkältet, Noa Hüper und Patrick Kristofic mussten berufsbedingt passen. Entsprechend ist für Eisenhauer – was die Übungseinheiten angeht – momentan Fingerspitzengefühl gefragt. „Die Saison kann noch lange gehen, da darf ich nichts erzwingen und werde alles, nur keine Peitsche auspacken, sonst hinkt die Motivation hinterher“, sagt der Coach.

In erster Linie feile er mit seinen Jungs daher an der individuellen Fitness und will versuchen, trotz des dezimierten Kaders, den Trainingsrhythmus beizubehalten. Ein auf den Tabellenplatz in der Bezirksliga ausgerichtetes Saisonziel möchte der 36-Jährige wie schon vor Saisonbeginn auch immer noch nicht ausgeben. „Wir wollen schauen, dass sich die Teamstrukturen entwickeln und dass die Jungen Erfahrung sammeln, indem sie zum Zug kommen“, sagt Eisenhauer. Wann der TSV da ansetzen kann, steht in den Sternen.

Eine Prognose hinsichtlich des Termins des nächsten Ligaspiels wagt Eisenhauer nicht. Der Sonthofer Coach hegt jedoch Hoffnungen und ist „vorsichtig optimistisch, dass es im Januar weitergeht.“ Eine längere Pause sei für das Vereinsleben und vor allem für den Mitgliederzulauf schwer zu verkraften. Um eine Rücktrittswelle zu verhindern, wäre Kontinuität äußerst wichtig, betont Eisenhauer.