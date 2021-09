Künftig sollen Interessierte die Gämse von zwei Aussichts-Stationen im Oberallgäu beobachten. Das Zentrum Naturerlebnis Alpin bietet bereits Führungen an.

14.09.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Gämse in der freien Wildbahn beobachten: Zu diesem Zweck will das Zentrum Naturerlebnis Alpin (ZNAlp) zwei Beobachtungsstationen im Oberallgäu bauen. Im Rappenalptal und am Riedbergpass sollen bis Frühjahr 2022 die Aussichtspunkte entstehen. Im Zentrum des Projekts steht die Beobachtung der Gams als Teil der „Allgäu Big Five“. Neben der Gams gehören außerdem der Steinbock, der Steinadler, das Murmeltier und die Alpendohle zu den Beobachtungszielen.