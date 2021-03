Inhaber des Allgäu Outlets stellen Telefon auf die Staatskanzlei um - so begründen sie ihre Aktion

Kuriose Corona-Protest-Aktion der Inhaber des Allgäu Outlet in Sonthofen. Wieso Anrufer nun bei der Bayerischen Staatskanzlei landen.

28.03.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Mit einer kuriosen Protestaktion machen die Inhaber des Allgäu Outlet in Sonthofen und des Alpsee Outlet Immenstadt von sich reden. Wie die Betreiber auf ihren Facebook-Seiten mitteilen, haben sie ihre Telefone auf die Anrufnummer der Bayerischen Staatskanzlei in München umgeleitet.

Telefon auf Staatskanzlei umgestellt: Unternehmer Marc Wenz nennt Gründe

Das Allgäu Outlet in Sonthofen und das Alpsee Outlet in Immenstadt gehören Unternehmer Marc Wenz und seiner Unternehmensgruppe. Auf Facebook berufen sich die Firmenbetreiber auf das Verursacherprinzip. Zuletzt seien bis zu 350 Anrufe am Tag eingegangen. Kunden wollten dabei wissen, warum das Allgäu Outlet und das Alpsee Outlet nicht geöffnet seien oder wann die Geschäfte nach den Corona-Schließungen wieder öffnen würden.

"Wir sind ein Outlet und kein Call Center", heißt es auf Facebook. Die Fragen der Kunden sollen nach dem Willen der Betreiber die "Verrichtungsgehilfen von Herrn Söder" beantworten, heißt es weiter. Man habe "das Chaos" nicht zu veranworten, wird weiter geschrieben - gefolgt von mehreren Ausrufezeichen.

Allgäu Outlet: Staatskanzlei reagiert auf Telefon-Umstellung

Wie der entsprechende Post auf Facebook belegt, reagierte die Staatskanzlei bereits mit einem Schreiben an die Betreiber-GmbH von Allgäu Outlet und Alpsee Outlet. Darin heißt es, man möge bitte die "Einstellungen überprüfen und ändern". Die Betreiber der Outlet-Center machten die Konversation am Samstag auf ihren Facebook-Seite öffentlich.

