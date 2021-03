"Die sollen ihre eigene Suppe auslöffeln" - Jetzt spricht der Inhaber des Allgäu Outlets zur Telefon-Umstellung auf die Staatskanzelei

Anrufer, die das Allgäu Outlet in Sonthofen erreichen wollen, landen bei der Bayerischen Staatskanzlei - absichtlich. Machen sich die Inhaber damit strafbar?

30.03.2021 | Stand: 11:14 Uhr

Marc Wenz ist sauer. Lockdown, Notbremse, Öffnungen, Schließungen, Osterruhe - oder eben nicht. "Ich blicke da schon gar nicht mehr durch", sagt der Geschäftsführer von Allgäu- und Alpsee-Outlet in Immenstadt und Sonthofen. Und deshalb, so erzählt er es unserer Redaktion im Gespräch, sollen doch nun die, die die Regeln machen, die Fragen seiner Kunden beantworten. Bis zu 350 Anrufe am Tag leitet Wenz nun direkt an die Servicestelle der Bayerischen Staatsregierung und an die Info-Hotline der Bundesregierung weiter. "Sonst müsste ich ja beinahe ein Callcenter betreiben", sagt Wenz. Und das möchte er sich in dieser Situation nicht leisten. Schon jetzt gingen im tagtäglich tausende Euro an Umsatz verloren, so Wenz.

Auf Facebook wird Wenz für seine Telefon-Aktion überwiegend gelobt. Auch aus den Reihen der Querdenker. Dabei möchte er nicht in die Nähe der Bewegung gerückt werden, das Virus verleugnen. Klar sei aber auch, "dass es so nicht weitergehen kann." Mit ausgefeilten Hygienekonzepten, da ist sich Wenz sicher, ließe sich der Einzelhandel durchaus betreiben. "Wir sind nicht die Superspreader." Welche Corona-Regeln jetzt gerade gelten erfahren Sie hier.

Nun sollen also die „Verrichtungsgehilfen von Herrn Söder“ die unzähligen Fragen beantworten, heißt es auf Facebook. Doch darf das Unternehmen das rechtlich überhaupt? Oder ist der Protest strafbar?

Polizei hat keinen Verdacht auf eine Straftat

Vonseiten der Polizei liegt in dem Fall - zumindest vorerst - kein Verdacht auf eine Straftat vor. „Derzeit gibt es keine Ermittlungen“, sagt Dominik Geißler, Pressesprecher der Polizei Schwaben/Südwest. Denn das Telefon wurde auf eine öffentliche Nummer der Staatskanzlei umgeleitet.

Deutlich problematischer wäre es, wenn das Unternehmen sein Telefon auf einen Notruf wie die 110 umgestellt hätte. „Da geht es dann um Missbrauch einer Notruf-Nummer“, erklärt Geißler. In der Folge könnten Anrufer mit der Umleitung die Arbeit beispielsweise von Feuerwehr und Polizei behindern.

Geißler betont, dass der Vorfall die Sache von Juristen sei, nicht die der Polizei. Eine Einschätzung ist selbst für die jedoch schwierig, weil Details fehlen, sagt Markus Rudolf, Anwalt bei der Kanzlei Hollenfelder und Kollegen in Immenstadt. Aber: „Es kann sein, dass es strafrechtlich gesehen auf kleiner Flamme dabei um Belästigung geht“, erklärt der Anwalt.

Staatskanzlei könnte Unterlassungserklärung fordern

Im Bereich des Zivilrechts sei zudem eine Unterlassungserklärung seitens der Staatskanzlei möglich. Denn „die muss sich das natürlich nicht bieten lassen“, sagt Rudolf. Die Folge wäre, dass die Geschäfte ihre Telefone wieder umleiten - und eventuell für die Kosten der Unterlassungserklärung aufkommen müssen. Auch Nötigung käme in Betracht. Voraussetzung ist hierbei aber, dass das Unternehmen mit seiner Aktion etwas erreichen wollte, wie beispielsweise „die Staatskanzlei zu stören oder zu ärgern", sagt Rudolf.

Der Anwalt spricht von einer groben rechtlichen Einschätzung. Letztlich ist entscheidend, wie Staatskanzlei mit dem Vorfall umgeht. Das ist aber weiterhin unklar. Eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion blieb bislang unbeantwortet.

Wenz selbst übrigens macht sich wegen seiner Protestaktion keine großen Sorgen. Er würde die Fragen seiner Kunden schließlich nur direkt weitergeben.

