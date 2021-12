Drama am Kuhsteig! Das Allgäuer Sportfoto des Jahres 2021

Die denkwürdige Aufnahme am Kuhsteig beim 38. Allgäu-Triathlon in Immenstadt: „Auf einmal kamen von überall her Läufer zur Hilfe, zu dritt, zu viert“, sagt Milena Bauch. „Es war überwältigend.“ Die 26-jährige Sonthoferin absolviert den Triathlon am 22. August Sekunde für Sekunde, Seite an Seite mit ihrer Freundin Sarah Hundert im Rollstuhl.