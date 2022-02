„Tierwohl-Inszenierung“ von Aldi? Allgäuer Landwirte laufen Sturm

Monika Mayer und Alfred Enderle vom Bauernverband kritisieren, die bäuerliche Landwirtschaft werde zugrunde gerichtet durch „Tierwohl-Inszenierung“ von Aldi.

08.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die „Tierwohl-Inszenierung“ des Discounters Aldi kritisiert der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Walter Heidl in einem offenen Brief. In ganzseitigen Anzeigen gebe sich der Discounter als „Hüter von Tierwohl in der Landwirtschaft“, dränge mit seinen Forderungen aber die kleineren Betriebe aus dem Markt. Von einer „Rabattschlacht mit der Haltungskennzeichnung“ spricht Oberallgäus Kreisbäuerin Monika Mayer und BBV-Obmann Alfred Enderle klagt: „Die bäuerliche Landwirtschaft wird zugrunde gerichtet.“