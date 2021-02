Allgäuer Geschäft schließen wegen Corona: „Es wird existenzbedrohend“

Seit Mittwoch mussten, mit Ausnahmen, die Geschäfte ihre Türen vorerst schließen. Gerade im Frühjahr ist das für viele kleinere Läden fatal.

24.02.2021 | Stand: 12:48 Uhr

Zu Beginn der Woche merkte man in der Immenstädter Innenstadt noch nicht viel von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Gegenteil: Das gute Wetter lockte viele nach draußen. Leute tranken im Freien Kaffee oder schlenderten durch die Fußgängerzone von Geschäft zu Geschäft. Doch dieses Bild hat sich seit Mittwoch enorm verändert – seit die Vorgaben der Landesregierung greifen: Mit Ausnahmen von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Reinigungen, Postfilialen oder Friseuren sowie den Bau- und Gartenmärkten mussten nämlich viele Läden vorerst schließen. Seither sind die Innenstädte verweist und der Umsatzverlust hat für einige Unternehmer fatale Folgen.

„Zwei Wochen würden wir es schon aushalten, geschlossen zu bleiben“, sagt Thomas Sigel, Inhaber eines Schuhgeschäfts in Immenstadt: „Allerdings wird es nicht ewig gutgehen, wenn wir keinen Gewinn machen.“ Er merkte schon seit Anfang Februar, dass die Kunden von Tag zu Tag weniger werden. „Ich hatte in letzter Zeit immer wieder Tage, an denen kein einziger Käufer hier war“, sagt der 56-Jährige. Somit sei der Umsatz in den vergangenen Wochen ohnehin schon stark rückläufig gewesen. Deshalb habe es in der Hinsicht seit Mittwoch keinen kompletten Einschnitt für ihn geben. Trotzdem: „Ich gehe davon aus, dass sich die ganze Lage nicht so schnell bessern wird. Und dann wird es irgendwann existenzbedrohend“, sagt Sigel.

Dennoch habe er keine Angst vor der Zukunft. „Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken.“ Trotzdem – welche Auswirkungen die Corona-Pandemie haben wird, werde sich bald zeigen. Denn gerade das Geschäft im März und vor Ostern sei von enormer Bedeutung für den Einzelhandel. Viele würden dann beispielsweise ihre Schuhe für den Frühling und den Sommer kaufen. „Der März ist eigentlich für das komplette erste Halbjahr entscheidend“, sagt Sigel.

Ähnlich ist die Situation keine 50 Meter weiter beim benachbarten Modehaus Häusler. Laut Jana Häusler sei es ein „ganz schlimmer Einschnitt“ in einer wichtigen Phase des Jahres. Auch Häusler könne zwar eine Laden-Schließung von zwei Wochen überleben, aber irgendwann würde die Situation auch für Häusler existenzbedrohend werden. In den vergangenen Wochen habe das Mode-Geschäft die Auswirkungen des Virus noch nicht so stark gespürt. „Bisher hatten wir eigentlich einen normalen Betrieb. Jetzt müssen wir schauen, wann es weitergeht“, sagt die 27-Jährige.

Lisa Falger und Ines Schmidt vom Mode-Geschäft Platzhirsch in Sonthofen, sind bei der Suche nach Lösungen kreativ geworden. Über die Social-Media-Plattform Instagram kündigten sie an, dass sie innerhalb Sonthofens Kleidung ausliefern. „Bestellungen werden wir direkt über Instagram aufnehmen“, sagt Falger. Kunden außerhalb von Sonthofen werden per Versand beliefert. „Als wir von den Maßnahmen der Landesregierung gehört haben, war uns klar, dass wir nach Alternativen suchen müssen“, sagt Schmidt. Sogar über einen Drive-in für Klamotten hätten sie nachgedacht.

Nun erhoffen sie mit der Liefer-Idee, den finanziellen Schaden möglichst gering halten zu können. Denn auch für sie stelle der Beschluss eine große wirtschaftliche Bedrohung dar. „Wir haben erst vor Kurzem umgebaut. Von dem her ist unser finanzielles Polster nicht so groß“, sagt Falger. Sie appellieren an die Kunden, dass sie gerade in Zeiten wie diesen nicht nur auf die großen Online-Shops zurückgreifen sollen. „Wir hoffen, dass einige erkennen, wie wichtig der stationäre Handel auch in der heutigen Zeit ist“, sagt Falger. Vermutlich werden es manche Kunden erst dann merken, wenn alles still steht.

Versandhandel als Chance?

Auch die Firma Staehlin aus Kempten betreibt Versandhandel, im Bereich der Büroversorgung. Laut Prokurist Michael Pickert sei das jedoch nicht die Hauptkompetenz des Geschäfts. „Gerade im Bereich Papeterie liegt bei uns der Fokus am stärksten auf der persönlichen Kundenberatung und dem Ladenverkauf. Dort werden wir einen großen Umsatzeinbruch spüren“, sagt Pickert. Die Besetzung in den Geschäftsstellen sei schon dezimiert, dennoch würde der Laden die Versorgung weiter gewährleisten.

Ebenfalls in Kempten hat die komplette Filiale von Galeria Kaufhof bis zum Montag, 30. März, geschlossen. Und das, obwohl das Unternehmen in einer Abteilung auch Lebensmittel verkauft. Auf Nachfrage unserer Zeitung konnte die Pressestelle allerdings keine Auskunft zu den Hintergründen geben.