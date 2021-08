Allgäuer Jazzmusiker wandelt auf der Kanzelwand zwischen Musik-Welten

Jazzmusiker Magnus Dauner präsentiert sein „Portrait in Rhythm“ im Kleinwalsertal. Seine Stücke greifen Musik verschiedener Kulturen auf. Was zu hören ist.

Länder und sogar Kontinente spiegeln sich in seiner Musik wider: Der Schlagzeuger Magnus Dauner aus Obergünzburg verarbeitet in seinen Kompositionen die verschiedensten musikalischen Einflüsse. Amerika, Indien oder auch Afrika liefern ihm die Impulse. Am kommenden Donnerstag spielt er mit Kollegen auf der Kanzelwand. Magnus Dauner studierte Jazz an der Hochschule für Musik und Theater München sowie südindische Rhythmik und Trommel am „Karnataka College of Percussion“ in Bangalore/Indien. Er tritt mit international bekannten Jazzmusikern wie Matthias Schriefl oder Wolfgang Lackerschmid genauso auf wie mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bereich des Pop, der Weltmusik oder Rock und Hiphop. Als Dozent veranstaltet Dauner regelmäßig Kurse zur indischen Rhythmuslehre an verschiedenen Instituten und Akademien wie etwa der Elbphilharmonie Hamburg. Mit Dauner sprach Veronika Krull.

Sie haben mit Jazz angefangen. Was fasziniert Sie an diesem Musikstil?

Magnus Dauner: Zum Jazz bin ich über mein Elternhaus gekommen. Mein Vater ist ein großer Jazzfan, er hat viele Jazzkonzerte veranstaltet. Wenn ich als kleines Kind auf einem Konzert war, dann war es etwas mit Jazz. Dann erwachte mein Interesse fürs Schlagzeug, ein Instrument, das aus dem Jazz hervorgekommen ist. Ich habe das ganz, ganz lange Zeit als selbstverständlich empfunden. Erst relativ spät, so mit Mitte 20, habe ich das intellektuell verstanden, was mich fasziniert. Das ist zum großen Teil die Improvisation, also mit anderen im Moment zu versuchen, etwas Musikalisches zu erschaffen. In der Klassik gibt es auch Improvisationen, aber beim Jazz steht das Kollektiv noch mehr im Vordergrund, gemeinsam etwas zu schaffen, immer an der Grenze zwischen Bekanntem und Unbekanntem. Ich habe dafür ein Bild: Man geht ganz nah an einer Klippe, immer mit dem Risiko, herunterzufallen, aber auch mit der Gewissheit, dass man laufen kann.

Dann haben Sie sich mit südindischer Musik beschäftigt. Wie kam es dazu?

Dauner: Das ist eine unfassbar lange Geschichte, ich versuche, das vernünftig abzukürzen. Es war eine Verkettung wahnsinnig vieler Zufälle. Mit Mitte 20 brauchte ich eine Auszeit, eine Orientierungszeit. Ich bin nach Indien gefahren, hauptsächlich, um zu reisen. In Indien gibt es ein Rhythmussystem, das ziemlich abgefahren ist. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon dort bin, suche ich jemanden, der mir das zeigt. Das war der Meister. Aus den ursprünglich zwei Wochen wurden sieben Wochen, dann drei Monate. Seitdem fahre ich jedes Jahr nach Indien. Das indische Rhythmussystem ist weltweit einmalig. Meine Faszination war geweckt. Die indische Musik kann man nicht wirklich verstehen, wenn man nicht mit ihr aufgewachsen ist, es sind ganz andere Hörgewohnheiten. Ich bin aber immer weiter reingekommen.

Wie haben Sie Ihre Mitstreiter für dieses Konzert gefunden?

Dauner: Im Prinzip ist es ein Soloprojekt von mir. Ich habe es „Portrait in Rhythm“ genannt. Unter diesem Titel habe ich zwei Tourneen mit einem indischen Freund gemacht, weitere Tourneen mit einem amerikanischen Musiker. Letztes Jahr hatte ich die Idee, hiesige Kollegen anzufragen. Der Pianist Andreas Schütz ist einer meiner ältesten Freunde. Kilian Sladek, den Sänger, kenne ich auch schon sehr lange. Wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, ich habe sofort gemerkt, musikalisch kennen wir uns gut, ohne uns persönlich gut zu kennen. Andreas Unterreiner, Trompete, kenne ich seit Studienzeiten, unsere musikalischen Wege haben sich immer gekreuzt. Und es macht noch Lukas Pamminger mit, ein Bassist aus Salzburg. Das ist eine typische musikalische Bekanntschaft, man spielt viel zusammen, macht ähnliche Geschichten. Ich pendle viel zwischen dem Allgäu und Salzburg, wir haben uns oft getroffen, haben nur mit Schlagzeug und Bass gespielt. Es sind alles hervorragende Musiker, alle sehr offen für diese Ideen, die ich habe, die vielleicht ungewöhnlich sind.

Musik zwischen den Welten haben Sie Ihr Programm genannt. Was kann man sich darunter vorstellen?

Dauner: Das ist schwer zu beschreiben. Es ist die Improvisation vom Jazz, auch wenn es stilistisch nicht viel mit Jazz zu tun hat. Dann liebe ich Popmusik, die Einfachheit von Popmelodien, die schön sind, dann sind es Rhythmen: aus Afrika, was aus Indien natürlich, aus dem Nahen Osten. Es geht um den Umgang mit Rhythmus, der Rhythmus ist ein kompositorisches Element, kein Beiwerk. Was durch Harmonien passiert, geschieht hier mit Rhythmen, nämlich die Folge von Spannung und Entspannung zu schaffen.

Sind auch Eigenkompositionen dabei?

Dauner: Es sind überwiegend Eigenkompositionen, überwiegend von mir, zwei von Sladek. Dann noch ein, zwei traditionelle Percussion-Soli, und wir vertonen einen Text von einem nordamerikanischen Indianerstamm, eine Verbindung von Gesang und Trommel, dem Menschlichen und dem Göttlichen.

Sie betonen die Bedeutung der Improvisation. Das heißt, jedes Konzert klingt immer ein wenig anders?

Dauner: Hoffentlich. Die Kompositionen haben ganz klare Rollenverteilungen, ganz klare Strukturen, eine Exaktheit und gleichzeitig die komplette Freiheit. Dieses Spiel zwischen den beiden Extremen macht den Reiz aus. Das ist immer ein Sichaufgehobenfühlen, eine Sicherheit, und dann die Begegnung mit dem Unbekannten. Wir müssen auf andere Menschen eingehen, das ist sehr gesellschaftlich. Ich kann meinen Kopf nicht durchsetzen, ohne auf die anderen zu achten. Das gilt im Leben wie in der Musik.

Konzert : Das "Portrait in Rhythm" mit Magnus Dauner findet am Donnerstag, 5. August, um 19 Uhr auf der Kanzelwand im Kleinwalsertal statt – bei gutem Wetter im Freien, ansonsten in der Bergstation. Karten für das Konzert gibt es im Festivalbüro, Telefon 08322/959-2005, bei Tourismus Oberstdorf, Telefon 08322/700-2100 sowie online unter www.oberstdorfer-musiksommer.de

