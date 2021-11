Allgäuer Zusammenschluss will Verbote für Mountainbiker verhindern

Neuer Sprecher der IG Allgäu ist ein Duracher. Der Verein will Lösungswege zur Herangehensweise bei Konflikten. Worum es geht.

Ist die gemeinsame Nutzung der Allgäuer Wanderwege für Mountainbiker und Wanderer noch möglich? Wer prüft eigentlich die Rechtmäßigkeit der aufgestellten Mountainbike Verbotsschilder? Diese und andere Fragen griff die Regionalgruppe der DIMB (Deutsche Initiative Mountainbike) bei ihrer Jahresversammlung in Burgberg.

Am Ende des Abends stand fest: Die Interessengemeinschaft Allgäu der DIMB muss sich neu ausrichten, um wieder in das Bewusstsein der regionalen Mountainbiker zu gelangen, schreibt die neue Pressesprecherin Helena Plath in einer Mitteilung. Turbulent seien die letzten zwei Jahre gewesen, denn nach der neuen Verwaltungsvorschrift zum bayerischen Naturschutzgesetz vom Dezember 2020 häuften sich „die Verbotsschilder auf Wanderwegen“.

Über Lösungswege zur Herangehensweise bei Konflikten sei deshalb unter anderem bei der Jahresversammlung diskutiert worden, schreibt Plath. Auch ein neuer Sprecher (Vorsitzender) wurde gewählt, da Michael Barth sein Amt aus beruflichen Gründen abgab.

Rudi Rieder ist der neue Sprecher

Zum neuen Sprecher wurde Rudi Rieder aus Durach gewählt. Er stellte die Schwerpunkte für die Neuausrichtung der DIMB für 2022 vor. Es sei ihm wichtig, dass die DIMB im Allgäu wieder stärker Präsenz zeige. Bei Problemen auf Wanderwegen und an touristischen Hotspots, sollte der Fokus auf dem aktiven Lösen von Konflikten liegen. Ziel sei es, Verbote zu verhindern beziehungsweise deren Abbau zu erreichen.

Ohne gegenseitigen Austausch und Aufklärung über die aktuelle Gesetzeslage werde sich wenig ändern. Die IG Allgäu sei auch ein wichtiges Bindeglied zu anderen Bike-Organisationen. Die Kommunikation mit benachbarten IGs soll dazu führen, von Erfahrungen anderer zu profitieren, betonte Rieder.

Eric Haufe und Martin Schmidt vom Mountainbike Verein Allgäu waren an diesem Abend als Gäste dabei. Ihr Verein wurde 2021 gegründet, DIMB Allgäu 2018. Beide Vereine wollen sich für die Rechte der Mountainbiker im Allgäu einsetzen.

Hintergrund zur Vereinigung:

Die Deutsche Initiative Mountainbike (abgekürzt DIMB) wurde 1991 von Menschen, die gern mountainbiken sowie von Händlern und Herstellern als gemeinnütziger Verein gegründet. „Das Ziel unseres Verbandes ist es, den umweltverträglichen MTB-Sport zu fördern. Dazu gehört die direkte Lobbyarbeit in den Bundes- und Länderparlamenten sowie die Arbeit in Gremien und Verbänden, um bei gesetzlichen Regelungen die Interessen von Bikern und Bikerinnen zu vertreten“, ist auf der DIMB-Homepage zu lesen.

Laut DIMB gibt es derzeit über 30 regionale DIMB-Vereine, einer davon ist im Allgäu.

Neuer Vorsitzender (Sprecher) der DIMB-Interessengemeinschaft Allgäu ist Rudi Rieder aus Durach. Stellvertreter sind Anton Soul und Sepp Happach.

