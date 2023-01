Deshalb trainieren Rettungshunde im Outlet in Sonthofen

Das Können von Rettungshunden muss immer wieder geprüft und gefordert werden. Warum sich das Allgäu Outlet in Sonthofen dafür gut eignet.

12.01.2023 | Stand: 16:09 Uhr

Die Spürnasen der ASB-Rettungshundestaffel Allgäu waren vor kurzem im Allgäu Outlet in Sonthofen zu Besuch.

Die Retter auf vier Pfoten kommen dann zum Einsatz, wenn Personen vermisst werden. Sei es nach einem Unfall, einer Suizidankündiung oder aufgrund von Demenz, sobald Personen vermisst werden, nehmen die Vierbeiner ihre Suche auf.

Allgäu Outlet Sonthofen: Rettungshunde werden für Einsätze trainiert

Die sogenannten „Mantrailer“ der ASB-Rettungshundestaffel Allgäu suchen Personen anhand eines Geruchsträgers wie einer Haarbürste, eines Schlüssels oder Klamotten, die die vermisste Person getragen hatte. Um das Können der Hunde immer wieder zu trainieren, waren die ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor kurzem im Allgäu Outlet in Sonthofen.

Dass Rettungshunde erstklassig trainiert sind, ist in vielen Situationen überlebenswichtig. Bild: Benjamin Liss

„Hier sind so viele Menschen täglich unterwegs und hinterlassen ihre Gerüche. Das fordert unsere Hunde, so trainieren wir sie am besten“, so eine Helferin. In dem weitläufigen Outlet wurden die zu suchenden Personen versteckt, nach kurzer Zeit wurden alle Versteckpersonen durch die Hunde gefunden. Gerade im Winter ist der Einsatz von Suchhunden wichtig, bei niedrigen Temperaturen zählt meist jede Minute, um die vermisste Person zu finden.

