Allgäu Tour in Sonthofen geht in die zweite Runde

Drei Tage lang fährt der Nachwuchs in Sonthofen um die Gesamtführung. Beim Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen gibt es zudem eine besondere Premiere.

07.06.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere 2022, wird es 2023 ein „Upgrade“ der Allgäu Tour geben. Drei Tage Radrennspaß und großartige Strecken im südlichen Illertal werden den Nachwuchs vom 23. bis 25. Juni im Allgäu erwarten.

Die Nachwuchs-Rundfahrt wird mit einem 1,7-Kilometer-Bergrennen von Vorderburg nach Brackenberg eröffnet. Im Ziel auf 1032 Metern erwartet die Teilnehmer ein überwältigender Blick auf die Tannheimer Berge und das südliche Oberallgäu. Bei dem Prolog gilt es, sich im Massenstart am Berg abzusetzen, um gleich am ersten Tag ins neu designte gelbe Trikot des Gesamtführenden zu schlüpfen. Der beste Nachwuchsfahrer fährt am zweiten Tag bereits im weißen Trikot und wer die meisten Bergpunkte bei den ersten beiden Etappen sammelt, wird am Ende das rot gepunktete Trikot des besten Bergfahrers erobern.

Allgäu Tour 2023: Rundkurs über die Sonthofer Burgkaserne

Eine weitere Neuerung ist, dass heuer auch die U15 an den Start geht – sowohl die weibliche als auch die männliche Klasse. Durch diese Erweiterung möchte der Sonthofer Radsportverein noch intensiver die Nachwuchsförderung betreiben. Damit fahren die drei Klassen U11, U13 und U15 um die Gesamtwertung der 2. Allgäu Tour.

Beim Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen am Samstag wird es eine besondere Premiere geben: Der Rundkurs über die Sonthofer Burgkaserne wird von einem 3,6 Kilometer langen Rundkurs auf der Skirollerbahn im Nordic Skizentrum in Oberstdorf abgelöst. Ein spannender und anspruchsvoller Rundkurs mit einem Anstieg über 45 Höhenmeter und einer rasanten Abfahrt sowie herausfordernde Kurven warten auf die Teilnehmer. Bei dieser neuen Runde dürfen nicht nur die U15 und jüngeren Klassen an den Start gehen, sondern auch die U17, U19, Frauen, Senioren und ein Amateur- sowie ein Elite-Amateur-Team.

Für die Frauen und Nachwuchsklassen bis U17 wird das Rennen als bayerische Bergmeisterschaft ausgetragen. Auch hier hat sich der südlichste Radsportverein Deutschlands etwas Besonderes ausgedacht: Den bayerischen Bergmeister erwartet ein bayerisches Bergmeister-Trikot in bayerischen Farben gesponsert von Rad&Sport in Blaichach.

Zum Schluss geht es für die unter 15-Jährigen am Sonntag auf den von 2022 bekannten Kriteriums-Rundkurs im Rudi-Park in Sonthofen, um hier bei den zahlreichen Wertungen nochmals maximal zu punkten. Die Gesamtwertung wird wie beim letzten Mal durch Addition der erreichten Punkte bei jeder Etappe ermittelt. Die meisten Punkte gibt es beim anspruchsvollen Gedächtnisrennen in der Skiarena in Oberstdorf, gefolgt von dem Kriterium in Sonthofen und die wenigsten Punkte gibt es für den Prolog in Vorderburg.

Mehr Infos unter: www.allgaeu-tour.de