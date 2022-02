Allgäu Triathlon 2022: Der Termin steht schon fest

Allgäu Triathlon 2022: Der Termin für den Allgäu Triathlon in Immenstadt steht fest. Alle Infos zu Anmeldung, Ergebnissen, Strecken rund um den Triathlon.

28.02.2022 | Stand: 07:50 Uhr

Update, Allgäu Triathlon: Termin für 2022 steht endgültig

Die Veranstalter des Allgäu Triathlon haben in ihrem Newsletter den Termin für den Allgäu Triathlon 2022 offziell bekannt gemacht. Am dritten Sonntag im August 2022 findet der Triathlon mit Start in Bühl am Alpsee in Immenstadt statt. Zum Event am 21. August werden wieder Hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet. Weitere Infos zur Anmeldung sollen demnächst folgen, kündigte das Orga-Team des Allgäu Triathlon an.

Den Allgäu Triathlon 2022 in Immenstadt haben sich schon jetzt viele Triathleten in den Wettkampf-Kalender eingetragen. Eine Anmeldung zum Allgäu Triathlon gilt fast schon als Muss in der Szene. Er gilt schließlich als ältester Triathlon in Deutschland und wurde vor 40 Jahren zum ersten Mal gestartet. Beim Allgäu Triathlon 2022 befinden sich Start und Ziel jeweils in Bühl am Alpsee bei Immenstadt.

Die Triathleten können dabei zwischen folgenden Distanzen wählen:



Die Strecken beim Allgäu Triathlon 2022

Sprint ( 0,5 km Schwimmen – 26 km Radfahren – 5 km Laufen)





( 0,5 km Schwimmen – 26 km Radfahren – 5 km Laufen) Olymp (1,5 km Schwimmen - 40 km Radfahren – 10 km Laufen)





(1,5 km Schwimmen - 40 km Radfahren – 10 km Laufen) Classic = Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen - 85km Radfahren - 21 km Laufen)

Staffeln

Olymp (1,5 km Schwimmen - 40 km Radfahren - 10 km Laufen)





(1,5 km Schwimmen - 40 km Radfahren - 10 km Laufen) Classic (1,9 km Schwimmen - 85 km Radfahren - 21 km Laufen)



Termin Allgäu Triathlon 2022

Als Termin für den Allgäu Triathlon 2022 nennen die Veranstalter den Sonntag, 21. August 2022.

Bilderstrecke

Weltrekord-Versuch im Allgäu: Frodeno gegen Sanders

1 von 13 2 von 13 3 von 13 4 von 13 5 von 13 6 von 13 7 von 13 8 von 13 9 von 13 10 von 13 11 von 13 12 von 13 13 von 13 Ironman-Champ Jan Frodeno und Lionel Sanders duellieren sich im Allgäu. Bild: Dominik Berchtold Ironman-Champ Jan Frodeno und Lionel Sanders duellieren sich im Allgäu. Bild: Dominik Berchtold 1 von 13 Auf Weltrekordversuch: Jan Frodeno beim "Tri-Battle Royale" in Immenstadt. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon von 42,195 Kilometer werden absolviert. Bild: Dominik Berchtold Auf Weltrekordversuch: Jan Frodeno beim "Tri-Battle Royale" in Immenstadt. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon von 42,195 Kilometer werden absolviert. Bild: Dominik Berchtold

Lesen Sie auch

Ausdauersport während Corona Diese Events im Allgäu sollten Sportbegeisterte 2022 nicht verpassen



Anmeldung Allgäu Triathlon 2022

Die Anmeldung für den Allgäu Triathlon 2022 startet im Herbst 2021, wie die Veranstalter auf der Homepage des Allgäu Triathlon bekannt geben.

Beim Allgäu Triathlon 2021 waren 2200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gestartet.



Ergebnisse Allgäu Triathlon



Classic-Sieger 2021

Veit Hönle (Mengens Triathleten/ Racextract Racing Team)





(Mengens Triathleten/ Racextract Racing Team) Sarah Schönfelder ( Triathlon Grassau )



Olymp-Sieger 2021

Magnus Männer (SC Delphin Ingolstadt )





(SC Delphin ) Katharina Krüger (Team Erdinger Alkoholfrei)



Sprint

Yannic Baier ( RSC Auto Brosch Kempten )





( Brosch ) Johanna Hiemer (Team Dynafit /AUT)

Bilderstrecke

Allgäu-Triathlon in Immenstadt, Ausdauersport, Alpsee, Triathlon, Bühl, Rennrad, Schwimmen, Laufen

1 von 27 2 von 27 3 von 27 4 von 27 5 von 27 6 von 27 7 von 27 8 von 27 9 von 27 10 von 27 11 von 27 12 von 27 13 von 27 14 von 27 15 von 27 16 von 27 17 von 27 18 von 27 19 von 27 20 von 27 21 von 27 22 von 27 23 von 27 24 von 27 25 von 27 26 von 27 27 von 27 Über 2200 Sportlerinnen und Sportler aus fast 30 Nationen gingen beim 38. Allgäu-Triathlon in Immenstadt an den Start. Nach einem Jahr Pause ist der Kult eindrucksvoll wieder zurück. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch Über 2200 Sportlerinnen und Sportler aus fast 30 Nationen gingen beim 38. Allgäu-Triathlon in Immenstadt an den Start. Nach einem Jahr Pause ist der Kult eindrucksvoll wieder zurück. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch 1 von 27 Allgäu Triathlon 2021 in Immenstadt. Schwimmen Start der Männer. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch Allgäu Triathlon 2021 in Immenstadt. Schwimmen Start der Männer. Bild: Dominik Berchtold, Daniel Kopatsch



2020 war der Allgäu Triathlon wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt worden.

Das Allgäu gilt traditionell als eine der Triathlon-Hochburgen im Allgäu. Weltweit für Schlagzeilen sorgte Jan Frodeno, der im Juli 2021 beim "Tri-Battle Royale" im Duell gegen seinen kanadischen Kontrahenten Lionel Sanders einen Weltrekord über die Ironman-Distanz aufestellte. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathon-Lauf über 42,195 Kilometer im Allgäu benötigte er 7:27:53 Stunden.

Wichtiger Hinweis für Autofahrer: Traditionell kommt es im Rahmen des Allgäu Triathlon zu Straßensperrungen im Allgäu.