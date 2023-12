Allgäu Triathlon und "Rad Race One Twenty" 2024 schon ausgebucht

Der Allgäu Triathlon und das "Rad Race One Twenty" finden 2024 wieder statt, alle Plätze sind schon ausgebucht. Der Landkreis unterstützt die Events finanziell.

07.12.2023 | Stand: 07:27 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr hat der Wirtschaftsausschuss des Lankreises Oberallgäu den Allgäu Triathlon und das "Rad Race One Twenty“ bezuschusst. Auch für die beiden Sportveranstaltungen im kommenden Jahr 2024 sicherten die Ausschussmitglieder eine finanzielle Beteiligung des Landkreis zu. So gleicht der Landkreis ein Defizit von bis zu 25.000 Euro beim Allgäu Triathlon und bis zu 20.000 Euro beim "Rad Race One Twenty“ aus.

Allgäu Triathlon findet 2024 zum 42. Mal in Immenstadt statt

Der 42. Auflage des Allgäu Triathlons findet vom 16. bis 18. August in Immenstadt, die zweite Auflage des "Rad Race One Twenty" vom 14. bis 16. Juni 2024 in Sonthofen statt. Beide Sportveranstaltungen sind schon komplett ausgebucht und erfreuen sich großer Beliebtheit nicht nur national, sondern über die Landesgrenzen hinaus.

Der Allgäu Triathlon in Immenstadt findet zum 42. Mal statt. Bild: Dominik Berchtold

Marlene Hierl ( CSU) kritisierte aber im Wirtschaftsausschuss, "dass von den Veranstaltern des Allgäu Triathlons jährlich immer mehr angefragt wird". So ein großes Event, das internationale Strahlkraft besitze, müsse sich doch selbst finanzieren könne, sagte Hierl. 25.000 Euro seien ihr zu viel. Fraktionskollegin Getrud Knoll verwies auf den enormen Aufwand, der hinter solchen Großveranstaltungen steht und eine solche Summe sei für die Veranstaltung gerechtfertigt.

Auch Landrätin Indra Baier-Müller sagte, dass der Aufwand seit der Corona-Pandemie noch einmal enorm gestiegen sei. "Da müssen die Veranstalter schon Geld in die Hand nehmen. Und wir wollen dieses Event weiter unterstützen, weil das Allgäu davon maßgeblich profitiert."

Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner (LJOA) verwies darauf, dass der Allgäu Triathlon wieder in kürzester Zeit ausverkauft war und sagte: "Die 25.000 Euro sind am Ende nur eine Obergrenze. Die tatsächlichen Kosten, die auf uns zukommen, können auch deutlich niedriger sein." Auch die Stadt Immenstadt unterstützt die Veranstalter mit 25.000 Euro. "Wir haben im Stadtrat beschlossen, dass wir den Allgäu Triathlon gleich die nächsten drei Jahre bezuschussen", sagte Sentner.

"Rad Race One Twenty" mit enormer Strahlkraft

Am Ende stimmten alle Mitglieder für die finanzielle Unterstützung des Allgäu Triathlons und Baier-Müller betonte, dass der Landkreis nicht leichtfertig mit seinen Zuschüssen umgehe, sondern am Ende auch kontrolliere, wie hoch das Defizit dann wirklich war.

Ebenfalls für das "Rad Race One Twenty" sicherten die Ausschussmitglieder den Veranstaltern Unterstützung zu, nachdem auch die Stadt Sonthofen die Veranstaltung mit 20.000 Euro bezuschusst. Ingrid Fischer (Grüne) und Walter Grath (FW) rechnen erneut mit einem "gigantischen Werbewert" für die Region. "Ein Radrennen in dieser Form gibt es Deutschlandweit fast nicht mehr", sagte die Landrätin. Am Ende beschloss das Gremium einstimmig, das "Rad Race One Twenty" mit bis zu 20.000 Euro zu unterstützen.

