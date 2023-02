Comeback für die Glühwürmchen! So läuft das Allgäu Vertical 2023

Das Allgäu Vertical ist zurück. In der achten Auflage steigt das Event am Samstag aber erstmals in Bolsterlang. Organisator Axel Reusch erklärt, warum.

Axel Reusch denkt gerne groß. Und so verwundert es auch nicht, dass der 55-Jährige im Wintersport-Mekka erstmals die Idee vom Allgäu Vertical kam. „Ich war zweimal in Kitzbühel beim „Vertical up“ dabei. Da rennt man die Streif vom Auslauf bis zum Start hoch. Das hat mich so beeindruckt – ich dachte, wir brauchen das im Allgäu auch“, sagt Reusch. Die Idee war geboren.

Allgäu Vertical startet am Samstag um 18.45 Uhr

Bei der Premiere des Allgäu Verticals im Schnee ging es 2014 in Ofterschwang die Skipiste hoch. Nun feiert das Vertical Comeback – erstmals aber in Bolsterlang. Am Samstag steigt ab 18.45 Uhr die achte Auflage des Events.

„Wir wären in Ofterschwang geblieben, aber die Bahn hatte Bedenken, dass die Läufer die Piste beschädigen“, erzählt Reusch. Der Burgberger legte noch nie großen Wert auf einen reinen Wettkampf auf Skiern – dreiviertel des Teilnehmerfelds besteht inzwischen aus Läufern. Nur 25 Prozent der Starter gehen mit Touren- oder Langlaufskiern an den Start.

Das Prinzip bleibt: vom Start an der Talstation der Hörnerbahn bis zum Ziel an der Bergstation – 1,7 Kilometer, 591 Höhenmeter – steil bergauf. Die Materialwahl ist den Sportlern freigestellt, sie werden entsprechend ihrer Wahl in die Kategorie Ski oder Schuh eingeteilt. Aufgrund der warmen Temperaturen der vergangenen Tage liegt im Startbereich zwar kein Schnee mehr, dem Event tut das aber keinen Abbruch. Erst recht nicht, weil das Vertical laut Reusch „kein Wettkampf für Hochleistungssportler ist. Jeder kann es zu seiner persönlichen Herausforderung machen. Es ist zwar verrückt, aber machbar“, sagt der Triathlet.

In Bolsterlang näher an der Originalidee

Doch der Reiz des Verticals liegt für Reusch nicht nur in der individuellen Challenge. „Der Eindruck, den Zuschauer erhalten, setzt dem Ganzen die Krone auf. Der Start erfolgt nach Einsetzen der Dunkelheit, deshalb ist auch das Tragen einer Stirnlampe Pflicht“, sagt Reusch. „Das ist optisch toll, wenn 150 Glühwürmchen den Hang hochstürmen.“

Der Ortswechsel habe die Veranstaltung sogar noch näher an die Originalidee gebracht. Die Ofterschwanger Strecke musste aus Mangel an Höhenmetern bis zur Bergstation durch das Einfügen einer Bergab-Passage „modifiziert“ werden. In Bolsterlang geht es hingegen von der Talstation bis an die Bergstation nur bergauf. Knackpunkt ist laut Reusch die Dreiteilung. Die gleich nach dem Start folgende steile Passage über den Farnrücken musste allerdings wegen des aufgeweichten Untergrunds kurzfristig gesperrt werden.

Daher können die Teilnehmer alternativ zum ersten Aufstieg über den Fahrweg ausweichen. Das Mittelstück ist laut Reusch „leicht flach“, sagt der Burgberger, ergänzt aber mit Blick auf die Schlüsselstelle: „Wenn alle müde sind, steht mit der letzten Passage zur Bergstation noch ein steiler und schwieriger Abschnitt an.“ Endläufer auf der Strecke stellen sicher, dass alle Teilnehmer gut ins Ziel kommen.

Klangvolle Namen: Dürr, Klein, Altmann, Löwenhagen

Während Reusch eine Siegerzeit unter 30 Minuten erwartet, rechnet er damit, dass der Langsamste die doppelte Zeit benötigen wird. Da Nachmeldungen bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich sind und viele Top-Athleten das nutzen, ist der Kreis der Favoriten schwer auszumachen. Doch auch wenn Titelverteidiger Finn Koch Reusch diesmal im Helferteam unterstützt, waren schon 24 Stunden vor dem Start durchaus klangvolle Namen am Start.

Bei den Männern führt der nunmehr zweifache deutsche Meister im Skibergsteigen, Marc Dürr, das Feld an. Der Bad Hindelanger startet für das Allgäu Outlet Raceteam – übrigens ebenso wie Urgestein Peter Pulfer. Ebenfalls auf Skiern haben die Dominatoren des 2022er Walser Ultras, Chris Walther und Michael Zweigart, und Trailrunner André Purschke (Team Dynafit) gemeldet. In der Schuhklasse dürfte APM-Ultra-Rekordhalter Jojo Klein aus Oberstdorf favorisiert ins Rennen gehen. Ebenfalls für das Allgäu Outlet Raceteam startet bei den Frauen Alexandra Altmann, Siegerin des APM-Ultras von 2021. Ironman-Hawaii-Starterin Barbara Rieger geht in der Schuhklasse ebenso mit guten Chancen ins Rennen, wie Tanja Löwenhagen auf Ski. Die Rettenbergerin krönte sich jüngst beim Mittag Race zur deutschen Meisterin im Skibergsteigen.

Allein organisatorisch ist nach der Pause einiges auf Reusch zugekommen. „Im Prinzip war es ein neues Rennen. Wir mussten Kontakt zu einer Bahn finden, die hinter dem Event steht. Und wir konnten nur auf wenige Erfahrungen zurückgreifen und mussten viel neu planen“, sagt Reusch, der vor allem die Unterstützung Bolsterlangs betont. Auch das Gros seiner Helfer ist nach der Zwangspause mit Enthusiasmus dabei.

Axel Reusch: "150 Starter wären gut"

Allein bei der Starterzahl liegt der Rekord von 200 aus dem Jahr 2020 in weiter Ferne. „Ich rechne mit 150, was für unsere Veranstaltung ein stolzer Rahmen ist. Diese übersichtliche Zahl ist mir nicht unrecht, damit wir an den Engstellen lernen können“, sagt Reusch. Und so steht dem Comeback des Verticals nichts im Weg – auch nicht Petrus’ Pläne: „Ich selbst war schon oft auf Rennen, bei denen ich mit den Ski auf dem Rucksack gestartet bin“, sagt Reusch. „Ob Schnee liegt, oder nicht, ändert den Charakter des Rennens nicht.“