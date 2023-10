Allgäu-Walser-Card: Künftig als App im Smartphone statt als Karte

Weil Chip-Karten ein Auslaufmodell sind, muss sich die Oberallgäuer Tourismus Service GmbH neu aufstellen. Der Stadtrat Immenstadt stimmt den Kosten zu.

Bürgermeister Nico Sentner brachte es im Immenstädter Stadtrat auf den Punkt: "Die Allgäu-Walser-Card steht vor Riesen-Veränderungen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg." Tatsächlich muss sich die Oberallgäu Tourismus Service GmbH (OATS) neu aufstellen. Dabei wird auch die Finanzierung geändert, erläuterte OATS-Geschäftsführer Ulrich Hüttenrauch den Stadträten.

Wurden die Kosten für den laufenden Betrieb der Gesellschaft bisher vorwiegend vom Landkreis Oberalgäu als Rechte-Inhaber der AWC-Technik getragen, müssen künftig alle Kommunen mitzahlen. Deshalb klappert Hüttenrauch derzeit alle Städte und Gemeinden ab. Der Landkreis übernimmt dann ab 2024 die Hälfte der Kosten für die Oberallgäuer Kommunen und beispielsweise Immenstadt zahlt knapp 23.000 Euro. Der Stadtrat stimmte dem einhellig zu.

Kein Anbieter will mehr Karten

Das System der Allgäu-Walser-Card (AWC) wird heuer 20 Jahre alt. Neben den Gemeinden des Landkreises Oberallgäu wird das System auch im Westallgäu, in der Stadt Kempten und im Kleinwalsertal genutzt. Der Wechsel des AWC-Systems wird notwendig, weil die Verträge mit dem technischen Systemanbieter auslaufen. Daher wurde 2022 eine Markterkundung durchgeführt. Die habe laut Hüttenrauch ergeben, dass keine Anbieter mehr Chip-Karten verwenden wollen. Das liege an der globalen Halbleiterkrise und dem damit verbundenen Chip-Mangel. "Die Chip-Karte ist ein Auslaufmodell", sagte Hüttenrauch. Deshalb sei auch die OATS gezwungen, ihr AWC-System auf eine Smartphone-App umzustellen. Das soll nächstes Jahr erfolgen. Gäste und Einheimische, die kein Smartphone nutzen wollen, "denen müssen wir voraussichtlich eine Möglichkeit in Papierform anbieten", meinte Hüttenrauch.

Das sind die Kosten

Und das kostet natürlich zusätzlich Geld - laut Hüttenrauch rund zwei Millionen Euro an Investitionskosten. Die Ausgaben sollen durch eine Kapitalaufstockung finanziert werden. Die laufenden Kosten werden voraussichtlich von derzeit 1,2 Millionen auf 1,45 Millionen Euro ansteigen. Daran werden die Kommunen anhand verschiedener Faktoren beteiligt:

Systemaufkommen: Anzahl der Gastgeber, Ausgabe der Gästekarten, Zweitwohnungsbesitzer-Karten, Meldescheine, Akzeptanz

Einwohnerzahl

Steuerkraft

Daraus folgt für Immenstadt eine Beteiligung von 3,16 Prozent. Das wären knapp 46.000 Euro. Von dem Betrag zahlt die Hälfte der Landkreis, bleiben 23.000 Euro. Bürgermeister und Stadträte waren sich einig, "das AWC-System ist für unseren Tourismus unverzichtbar". Deshalb stimmte der Stadtrat einhellig zu.

