Allgäuer "Bares für Rares"-Händler versteigert Kamera für Millionen-Betrag

14.07.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Wolfgang Pauritsch, bekannt als Händler in der erfolgreichen ZDF-Show "Bares für Rares", hat nach Angaben von bild.de eine seltene Leica-Kamera für 14,4 Millionen Euro versteigert. Der TV-Star führt das Antony's Kunst & Auktionshaus in Oberstaufen. Seit 2013 sitzt er bei der ZDF-Show hinter dem Käufer-Tresen.

"Das war der Hammer! Ich habe gezittert wie ein kleines Kind", sagte Pauritsch in einem Beitrag auf dem Instagram-Kanal von "Bares für Rares". Der "Hammerpreis" kam zustande, weil die Kamera Oskar Barnack, dem Erfinder der 35-mm-Kleinbildkamera, gehört haben soll. Barnack (1879-1936) beschäftigte sich in seiner Freizeit mit der Naturfotografie. Wegen seines Asthmas war er jedoch nicht in der Lage, die damals noch großen und schweren Großformatkameras herumzuschleppen. Er erfand also eine kleine, transportable Kamera - die erste Kleinbildkamera. (Lesen Sie auch: Das sind die Gäste heute Abend bei Markus Lanz)

Die Leica-Kamera hat Wolfgang Pauritsch für 14,4 Millionen Euro versteigert. Auf dem Sucher ist der Name ihres Erfinders eingraviert. Bild: Leica Camera Classics, picture alliance/dpa/Yield Communications

Allgäuer Pauritsch versteigert Kamera für 14,4 Millionen Euro: Apparat mehr als 100 Jahre alt

Laut der Hessenschau ist die Kamera, die Pauritsch versteigert hat, mehr als 100 Jahre alt. Auf der Oberseite des Suchers ist sogar noch der Name Barnacks eingraviert. Insgesamt soll es nur 23 dieser Kameras geben. Vor der Versteigerung wurde der Wert des Apparates auf zwei bis drei Millionen Euro geschätzt.

Für Pauritsch sei es das absolute Highlight in seiner Karriere als Auktionator gewesen: "Ich glaube, dass werde ich nie wieder toppen können", sagte er.

