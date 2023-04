Allgäuer Bergwacht feiert Jubiläum: Leben retten und Natur bewahren im Fokus

Zum 100-jährigen Bestehen der Allgäuer Bergwacht wird in Fischen gefeiert. Dabei klingen auch nachdenkliche Worte an.

26.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Wiege der Allgäuer Bergwacht steht in Immenstadt: Ziemlich genau vor 100 Jahren, am 8. Juni 1923, wurde die Organisation als „Natur und Sittenwacht“ im Gebirge dort aus der Taufe gehoben. Und von Beginn an gab es sieben Ortsgruppen: Blaichach, Hindelang, Immenstadt, Kaufbeuren, Oberstaufen, Oberstdorf und Sonthofen. Im Laufe der Jahre kamen weitere örtliche Bereitschaften hinzu. Zum Jubiläum präsentierte sich die Organisation, heute unter dem Dach des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), bei einem Festabend in Fischen.

Was zur Gründerzeit wohl unvorstellbar war, ist seit 1997 selbstverständlich: Es gibt auch ausgebildete Bergwacht-Frauen. So wie Franziska Widenmayer von der Bereitschaft Immenstadt, die schon mit zwölf Jahren in die Bergwacht gegangen ist, später alle Lehrgänge erfolgreich absolviert hat und heute Ausbildungsleiterin ist. Inzwischen liegt der Frauenanteil im Allgäu bei 15 Prozent, Tendenz steigend. „Wir haben die gleichen Aufgaben wie die Männer und wir machen das genauso gut“, sagte Widenmayer selbstbewusst in einer Talkrunde beim Festabend mit Ernst Vogt, früher Rucksackradio-Chef im Bayerischen Rundfunk.

Darin meinte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller: „Es ist wichtig, dass wir mit den sozialen Medien verantwortungsvoll umgehen.“ Denn nach Beobachtung von Bergwacht, Touristikern und Naturschützern werden verschiedene Orte in den Bergen häufig nach Veröffentlichungen im Netz geradezu überrannt – so wie im Oberallgäu beispielsweise der Schrecksee und der Gaisalpsee. Manche kommen sogar in Sandalen oder Flip-Flops. Und müssen dann unter Umständen von Bergwachtlern wegen Fußproblemen versorgt werden.

Bergwacht Oberstdorf hat bundesweit die meisten Einsätze

Bundesweit hat die Bergwacht-Bereitschaft Oberstdorf die mit Abstand größte Zahl an Einsätzen zu bewältigen. Das hänge auch mit den vielen Skigebieten in deren Arbeitsgebiet zusammen, erläuterte der bayerische Bergwacht-Geschäftsführer Klaus Schädler. Bevor er hauptamtlich zu der Hilfsorganisation ging, war er Jahrzehnte in der Bereitschaft Oberstaufen aktiv.

Ob er sich an seinen spektakulärsten Einsatz erinnern könne, wollte Moderator Vogt vom Allgäuer Bergwacht-Chef Daniel Heim wissen. Doch der wiegelte ab, er wolle jetzt nicht über Totenbergungen und Bergdramen sprechen, antwortete Heim. Wohl wissend, dass Einsatzkräfte immer wieder auch mit dem Tod anderer Menschen konfrontiert werden. Oft sind es Gefühle zwischen Hoffnung und Verzweiflung. So wie in den vergangen Jahrzehnten, in denen die Allgäuer Bergwacht viele Leben gerettet hat. Wie viele, wisse wohl niemand, sagte Vogt.

