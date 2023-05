Allgäuer Bergwacht: Zahlreiche Veranstaltungen in diesem Sommer

In diesem Sommer veranstaltet die Allgäuer Bergwacht zahlreiche Events. Am Samstag gibt es einen Tag der offenen Tür in Immenstadt.

05.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zum 100-jährigen Bestehen der Bergwacht im Allgäu finden in diesem Sommer mehrere Jubiläumsveranstaltungen der sechs „Gründungsbereitschaften“ statt. Sie wurden am 8. Juni 1923 in Immenstadt aus der Taufe gehoben.

Bereits am kommenden Samstag, 6. Mai, lädt die Bergwacht Immenstadt ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür. Weitere Tage der offenen Tür sind: Bei der Bergrettungswache Bad Hindelang am 24. Juni ab 11 Uhr, bei der Bergrettungswache Sonthofen am 1. Juli ab 10 Uhr und bei der Oberstdorfer Bergwacht am 15. Juli ab 10 Uhr.

In Kaufbeuren hält der Extremkletterer Alex Huber (einer der „Huber Buam“) am 9. Mai um 20 Uhr im Stadtsaal einen Vortrag. Ebenfalls in Kaufbeuren ist vom 3. bis 12. Mai in der Sparkassenpassage eine Bergwacht-Ausstellung zu sehen.

Die Ortsgruppe Oberstaufen veranstaltet am 12. August ab 13 Uhr ein Bergwachtfest an der Imbergbahn. Eine Bergmesse ist für den 17. September um 11 Uhr am Naturschutzposten Laufbacher Eck in den Oberstdorfer Bergen geplant.

