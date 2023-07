Brückenteile, Schnupftabak, Zigaretten: So verdreckt ist ein Touristen-Hotspot im Allgäu

Bei den Allgäuer Clean Up Days sammeln hunderte Freiwillige Müll. Unsere Autorin ist mit zu den Buchenegger Wasserfällen gelaufen - und hat Kurioses gefunden.

09.07.2023 | Stand: 06:41 Uhr

"Entschuldigen Sie bitte, wir müssten da mal hin." Eine Wanderin und ihr Hund schauen auf. Vor der Bank, auf der sich die beiden ausruhen, stehen Menschen mit Mülltüten. Rasch greift eine Zange nach einem leeren Kaugummi-Papier am Boden. "Warum sammeln Sie denn alle zusammen Müll?" Die Wanderer lächeln sich gegenseitig an. Diese Frage hört die Gruppe heute nicht zum ersten Mal.

Die "Müll-Sammler" nehmen an den Allgäuer Clean Up Days 2023 teil - ein dezentrales Eventformat der gemeinnützigen Organisation Patron Plasticfree Peaks aus Pfronten. Freiwillige werden im Rahmen einer einwöchigen Aktion dazu aufgerufen, Müll in der Region zu sammeln. Auch unsere Autorin war dabei.

Bei der Wanderung zu dem Touristen-Hotspot Buchenegger Wasserfälle lassen viele Menschen ihren Abfall liegen. Freiwillige sammeln den Müll im Rahmen der Allgäuer Clean Up Days 2023. Bild: Hannah Greiner

"Es geht darum, einmal im Jahr so viele Leute wie möglich für dieses Thema zu sensibilisieren", verkündet Christian "Voggy" Böhm - Vorstand des PATRON e.V. - seiner Gruppe an Teilnehmenden. Normalerweise gehen die Freiwilligen selbstständig auf eigens gewählten Routen nach Müll Ausschau halten, doch am 8. Juli gibt Böhm eine geführte Sammel-Tour zu den Buchenegger Wasserfällen. "Müll aufheben ist wie Pilze sammeln, dafür entwickelt ihr schnell einen Blick", verkündet der gelernte Biologe gleich zu Beginn.

Und so geschieht es: Die kleine Gruppe läuft von Steibis in Richtung Wasserfälle, der Blick ist pflichtbewusst auf den Boden geheftet. Immer wieder geht ein kleiner Triumphschrei durch die Runde - jemand hat ein Stück Müll gefunden. An den "Hotspots" Bänken und Bäumen finden die Teilnehmenden, ausgerüstet mit weißem "Patron"-Sack und Edelstahlzange, vor allem die Klassiker: Zigaretten, Taschentücher und Lebensmittelreste.

Christian Böhms Erfahrung im Müll sammeln bestätigt sich auch auf dem Weg zu den Buchenegger Wasserfällen: Den meisten Abfall findet man in der Nähe der "Hotspots" Bänke und Bäume. Dort hat der 33-Jährige auch diese Sektflasche gefunden. Bild: Hannah Greiner

Müll im Urlaubsort Allgäu: "Die Touristen haben nicht Alleinschuld"

"Ich bin der Überzeugung, dass nicht alles an Abfall mit Absicht in der Natur landet", sagt Christian Böhm. Zur Verdeutlichung dient eine simples Beispiel: Ein Wanderer isst einen Müsliriegel und steckt die Plastikverpackung wieder in den eigenen Rucksack - nur das kleine Abriss-Stück wird vom Wind verweht oder fällt wieder aus der Tasche. Deswegen hält der 33-Jährige nichts von Schuldzuweisungen, wenn es um Abfall in den Bergen geht. "Einige Einheimische verbinden das Müll-Problem im Allgäu mit den Touristen, aber das ist nicht der Punkt", findet der Biologe. Hauptsache man packe mit an.

Den Touristen-Hotspot Buchenegger Wasserfälle habe er aus einem bestimmten Grund für die Tour ausgewählt. "Die Weissach mündet in der Nordsee, die nicht weit entfernte Konstanzer Ach im Schwarzen Meer." Hier, ganz am Anfang des Zyklus könne man den Plastik-Müll noch aufsammeln, bevor er zu Mikroplastik wird.

Auf diesen Fund bei den Allgäuer Clean Up Days ist Jonathan Tauber besonders stolz: Er ist einen steilen Hang hinabgestiegen, um den Wald von einem großen Stück Altmetall zu befreien. Der Kemptener vermutet, dass es Teil von einer alten Brücke ist. Bild: Hannah Greiner

Clean Up Days im Allgäu: Das sind die kuriosesten Funde

Doch das Plastik ist nicht der einzige Müll, der auf der Wanderwegen bei Steibis liegt. Teilnehmer Jonathan Tauber, der schon bei der ersten Clean Up Tour 2019 dabei war, findet gleich drei große Altmetall-Teile, die wohl zu einer alten Brücke gehört haben. Laut Böhm müssten sie einige Jahrzehnte alt sein.

Aber auch aktuellerer Abfall lässt sich finden: Hundekotbeutel, Schnupftabak, Tabletten-Verpackungen. All das landet in den wiederverwendbaren Müllsäcken von Patron, die die Teilnehmenden mit nach Hause nehmen dürfen. "Ich hoffe, dass ihr dadurch immer wieder an euren neuen Müll-Blick erinnert werdet", sagt Böhm.