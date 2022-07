"Allgäuer Hoch-Kultur": Facetten eines einzigartigen Lebensraums

Die Schau in der Stadthausgalerie beleuchtet am Beispiel des Rappenalptals, welche Herausforderung Schutz, Pflege und Nutzung einer Hochalpenregion darstellen.

18.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nur zehn Personen dürfen zugleich eintreten. Doch sie finden sich in einer idyllischen Natur wieder. Der Bildschirm an der Wand lässt den Betrachter einen Spaziergang durch Wiesen und Wald erleben. Die Füße spüren den Waldboden unter sich. Und wer den Blick nach rechts und links lenkt, der sieht, welch vielfältige Tierwelt es hier in diesem zahlreichen Gezweig und Geäst zu Bestaunen gibt: Fuchs und Dachs, Luchs und Wolf, Reh und Hirsch, Elster und Eichelhäher, Specht und Eichhörnchen, und und und ...

Der hinterste Raum im Erdgeschoss der Sonthofer Stadthausgalerie führt die Besucherin oder den Besucher mitten hinein in die Welt der „Allgäuer Hoch-Kultur“. So heißt die jüngste Ausstellung in dieser Galerie, die sich normalerweise der bildenden Kunst widmet, diesmal aber das Augenmerk auf die Natur lenkt, den Lebensraum für Mensch und Tier, der für sich auch ein Kunstwerk ist – in seiner Balance der Gleichgewichte unterschiedlicher Kräfte. Die zu erhalten, ist eine Herausforderung, wie diese Ausstellung auf vielfältige Weise verdeutlicht.

Ehemaliges Jagdrevier des Prinzregenten

Sie verdichtet dabei den Blick auf eine spezielle „Allgäuer Hoch-Kultur“, die ehemalige Prinzregenten-Jagd, ein Areal von etwa 1000 Hektar im Rappenalptal bei Oberstdorf, das vor etwa einem Vierteljahrhundert der Stuttgarter Unternehmer Manfred Kurrle von den Wittelsbachern erworben und in eine gemeinnützige Stiftung umgewandelt hat. Ihr Ziel sei es, den nachkommenden Generationen eine intakte Natur zu überlassen, erklärt der 86-jährige Stiftungsgründer bei der Ausstellungseröffnung.

Schirmherr der Ausstellung ist der 71-jährige Luitpold Prinz von Bayern. Er hat Manfred Kurrle einst das Areal verkauft und betont: So eine Jagd wie Einödsbach sei einmalig. Geldverdienen könne man mit so einem Besitz nicht. Es gelte, ihn zu bewahren. Und zwar für einen großen Zeitraum. Deshalb sei es wichtig, sich zu fragen, wie könne man eine solche Stiftung bestmöglich fördern. Nicht nur in karitativen Stiftungen, sondern auch in einer solchen Stiftung, die Natur schütze, sei zum Beispiel ein Nachlass sinnvoll angelegt.

Den sensiblen Naturraum der Alpen erhalten

Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm betonte: Nur eine nachhaltige Nutzung führe dazu, den sensiblen Naturraum der Alpen zu erhalten. Die Stiftung setze dabei wichtige Akzente. Die Ausstellung mache die Welt der Berge auf vielfältige Weise erlebbar. Alexander Hold, Vizepräsident des Bayerischen Landtages, hoffte, dass viele Schulklassen diese Ausstellung besuchen. Denn es gelte, das Bewusstsein der Menschen für die Kostbarkeit der Natur vor Ort zu schärfen. Angesichts weltweiter Klimakatastrophen sagte er: „Wir leben noch fast auf einer Insel der Glückseligen.“ Die Hochalpen beherbergen die größte Artenvielfalt überhaupt, wie diese Ausstellung verdeutliche.

Freilich erschließt sich diese Artenvielfalt nicht auf den ersten Blick. Die Besucherin oder der Besucher muss schon genau Schautafeln und Erklärtexte studieren. Und er muss seinen Blick schweifen lassen, zum Beispiel ins Gebälk eines Ausstellungsraumes. Dort breiten dann Raubvögel ihre Schwingen aus oder erklimmen Gemse und Steinbock Felsen. Auch Schneehase und Hermelin sind zu entdecken oder noch manch anderes scheues Getier – freilich nur als ausgestopftes Präparat.

Zwei Podiumsdiskussionen geplant

Bettina Kurrle, die Tochter des Stifters und Vize-Vorsitzende der Stiftung, dankte allen Leihgebern und Sponsoren, die diese Ausstellung ermöglichten und verwies auf die zahlreichen Rahmenveranstaltungen. So sind zwei Podiumsdiskussionen geplant, die Ausstellungsthemen vertiefen: über die „Zukunft der Alpwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus“ (Donnerstag 21. Juli, 18 Uhr, moderiert von Dr. Georg Bayerle vom Bayerischen Rundfunk) und über das „Spannungsfeld Natur und Erzeugung“ (Donnerstag, 28. Juli, 18 Uhr, moderiert von Uli Hagemeier, Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung). Außerdem wird traditionelles Handwerk von der Lederbearbeitung bis zum Schellenschmieden vorgeführt. Zudem gibt es Exkursionen im Stiftungsgebiet.

All das zeigt, wie diese Ausstellung aus vielen verschiedenen Perspektiven ihr Thema beleuchtet: die Erhaltung eines einzigartigen Lebensraums und dessen sinnvolle Pflege und nachhaltige Nutzung.

Öffnungszeiten: bis 4. September, dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr. Führungen jeweils mittwochs und sonntags um 14 Uhr. Anmeldung im Internet.

Manfred und Bettina Kurrle: Die Macher der Ausstellung "Allgäuer Hoch-Kultur" im Interview.

