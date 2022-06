Allgäu Hof-Milch gibt Standort in Sonthofen auf - Mitarbeiter werden entlassen

Die Allgäuer Hof-Milch kehrt zurück nach Missen. Am Standort in Sonthofen wird ab Januar kein Käse mehr produziert. 34 von 74 Mitarbeitern werden entlassen.

Zurück zu den Wurzeln geht die Allgäuer Hof-Milch. Bald wird laut Geschäftsführer Kuno Linder nur noch in Missen-Wilhams produziert: Dort wurde das Unternehmen 2016 gegründet. 2018 übernahm die Hofmilch GmbH den Standort von Arla Foods (ehemals Allgäuland) in Sonthofen. Die Käseproduktion dort soll zum 31. Dezember eingestellt und von einer Partnermolkerei übernommen werden. Ob das von Dauer sein wird, steht laut Lindner noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass knapp die Hälfte der jetzt 74 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verliert.

Ziel sei, „40 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten zu können und das langfristige Überleben der Allgäuer Hof-Milch sicherzustellen“. So steht es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Auf Nachfrage weist Linder auf die Betriebsversammlung am vergangenen Dienstag in Sonthofen hin. Zusammen mit der Gewerkschaft NGG werde nach Lösungen gesucht für die Mitarbeiter in der Produktion und der Verwaltung, die ihren Arbeitsplatz verlieren. „Wir versuchen, jeden Mitarbeiter, den wir entlassen müssen, zu unterstützen, dass er in der Nähe wieder eine Stelle bekommt.“

„Wir verhandeln über einen Interessensausgleich und den Sozialplan“, sagt Claudia Weixler, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten in Kempten. Sie spricht von einer „konstruktiven Zusammenarbeit“ mit Linder. „Wenn die Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, dann müssen sie wenigstens ordentlich abgesichert sein.“

Wie geht es weiter bei der Allgäuer Hof-Milch?

Sie hofft, dass die Hof-Milch weiter bestehen bleibt und es beim Unternehmen „nicht ein Sterben auf Raten wird“. Linder gibt unter anderem „massive Preissteigerungen im Energiesektor“ als Grund des Produktionsstopps in Sonthofen an. Die Verarbeitungshallen seien aus den 60er-Jahren und riesig: „Dort ist es im Sommer sehr heiß und im Winter zu kalt.“ Ob in Sonthofen tatsächlich saniert und weiterproduziert wird in absehbarer Zeit sei „noch nicht abschließend entschieden“, sagt Linder. Der kleine Molkereiladen bei den Produktionshallen in Sonthofen soll aber weiter offen bleiben.

Das Besondere an der Hof-Milch GmbH: Alle Bauern liefern Heumilch, die Kühe weiden im Sommer in der Regel draußen. Sie dürfen keine Silage (vergärtes Futter) fressen. „Wir produzieren nach den Richtlinien der ARGE Heumilch“, sagt Linder. So soll es auch bleiben. Dem Unternehmer gehe es auch um den „Erhalt der kleinbäuerlichen Strukturen und der Kulturlandschaft“.

2020 stiegen Kuno Linder und seine Frau Bettina Kurrle als Gesellschafter ein. Hof-Milch-Mitbegründer Nußbaumer verließ das Unternehmen. Matthias Haug (jetzt hauptsächlich für Missen zuständig) blieb und ist weiterhin Geschäftsführer neben Kuno Linder, der nun auch Sprecher des Unternehmens ist. Linder holte 2021 zudem Christian Heckl (Finanzchef) ins Unternehmen und Joachim Gorlo als Manager. Bereits da begann die Sanierung: zehn Mitarbeiter wurden entlassen, innerbetriebliche Abläufe sollte optimiert werden.

Jetzt spricht Linder von „geänderten Rahmenbedingungen“, die die eingeleiteten Sanierungsschritte zunichtemachten und ein schnelles Eingreifen erforderten“. Bis Ende des Jahres werden weitere 34 Mitarbeiter entlassen.

Allgäuer Hof-Milch: Käseproduktion soll in einer Partnermolkerei weiterlaufen

Laut Linder liefern derzeit 100 Bauern aus der Region Heumilch, in etwa 15 Millionen Kilogramm im Jahr. Die weiße Linie (Milch, Joghurt) wird weiter in Missen-Wilhams produziert. In einer Partnermolkerei „möglichst aus der Region“ soll ab Januar nächsten Jahres die Käseproduktion weiterlaufen. Eine Entscheidung für ein bestimmtes Unternehmen sei noch nicht getroffen worden.

Alle 40 Mitarbeiter, die übernommen werden, sollen dann am Standort in Missen arbeiten. Dort werden jedes Jahr drei Millionen Milchpackungen und Joghurt abgefüllt. Hauptabnehmer ist REWE, Hofmilch-Produkte gibt es aber beispielsweise auch bei Feneberg.

