Diese Allgäuerinnen erzählen Märchengeschichten aus der Heimat

In „Hoimelig“ geht's ums Allgäu. Es sind die ersten Geschichten, die Reni Kerl aus Sonthofen veröffentlicht. Illustratorin ist die Holzbildhauerin Julia Hiemer.

Renate „Reni“ Kerl (61) mag Märchen. Als ausgebildete Erzieherin liebt sie es, Kindern Geschichten zu erzählen oder vorzulesen. Und weil sie ihre Heimat, mag, hat sie ihre Gedanken rund ums Allgäu schweifen lassen, und sich ans Schreiben gewagt. Entstanden sind vier Geschichten für Kinder. Die 62 Seiten sind zusammengefasst in dem Band „Hoimelig – ein Märchenjahr im Allgäu“.

Allgäuer Kinderbuch: Die kleine Berghexe retten einen Steinadler

In Reni Kerls erstem Buch geht es um die kleine Berghexe, die mit ihrer blauen Schürze einen kleinen Steinadler rettet, um die Käsekönigin, für die das Milchprodukt der größte Schatz ist und auch um ein Rind. Die kleine Kuh Feeli verbringt den Sommer auf einer Alpe, trifft dort auch Goldflosse. Und was es mit den sieben Bergen auf sich hat und ob es da auch Zwerge gibt, all das steht in „Hoimelig“. Es ist ein Buch zum Vorlesen, aber sicherlich auch für Grundschüler zum Selberlesen geeignet.

Illustriert wurde „Hoimelig“ von der Holzbildhauerin Julia Hiemer aus Lechbruck. Werke der 47-Jährigen sind im Kunsthaus Lipp in Gailenberg (Bad Hindelang) zu sehen. Kilian und Annette Lipp hatten Reni Kerl und Julia Hiemer zusammengebracht. Es gebe Ideen für ein weiteres, gemeinsames Projekt, sagt Reni Kerl.

„Hoimelig“ heißt das Kinderbuch von Reni Kerl und Julia Hiemer, Edition Allgäu (Hephaistos-Verlag), Preis: 12,80 Euro.

