Allgäuer Landwirte kämpfen mit explodierenden Kosten

Der Krieg in der Ukraine stellt die Allgäuer Milchbauern vor finanzielle Herausforderungen - zumal sich viele Bauern wegen EU-Vorgaben verschulden mussten.

23.04.2022 | Stand: 23:53 Uhr

Die Verbraucherpreise schießen in die Höhe wegen des Kriegs in der Ukraine. Hungersnöte drohen in manchen Regionen Afrikas und Asiens, weil die Lieferungen aus der ukrainischen „Kornkammer“ – und auch aus russischen Regionen – ausbleiben. Beide Länder sind Getreide-Hauptlieferanten in die EU. Mehr als die Hälfte dieser Ernte aber landet nicht auf unseren Tellern – sondern wird an Schweine, Hühner und an Rinder mitverfüttert. Aber einfach das Kraftfutter in Kuhställen weglassen, das geht auch nicht, sagen Experten aus dem Allgäu.

