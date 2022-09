Allgäuer Malerin zeigt in Fischen Wege zu Freiheit und Frieden auf

Heike Hüttenkofers Bilder in Fischen lenken den Blick auf Menschen in aller Welt. Sie erzählen von anderen Kulturen. Eine Sehnsucht scheint überall gleich.

20.09.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Es ist nur ein einziges Wort, gemalt wie auf eine Wand. Keine schön getünchte Wand, sondern eine voller Spuren des Abnutzens, des Gebrauchens, des Beschädigens. Eine Wand vielleicht irgendwo in einem Hinterhof, gezeichnet von Spuren des Lebens und nun versehen mit einem einzigen Wort, einem einzigen Wunsch: Frieden. Mit diesem Motiv hat die Malerin Heike Hüttenkofer eine ganze Serie kleiner Tafelbilder geschaffen. Sie unterscheiden sich in Struktur und Farbe des Hintergrundes und durch die Sprache, in der das Wort Frieden geschrieben ist. Sprachen aus aller Welt.

Zwei Arten von Gemälden

Diese kleinformatigen Tafelbilder hängen nicht im Zentrum der Ausstellung, in der die Allgäuer Künstlerin im Kurhaus Fiskina in Fischen eine Auswahl ihrer Gemälde zeigt. Und doch bilden sie gleichsam die gedankliche Brücke zu den übrigen Werken. Formal und inhaltlich. Formal präsentiert Heike Hüttenkofer unter dem Motto „In Verbindung“ zwei Arten von Gemälden: abstrakte Kompositionen und gegenständliche Darstellungen. Die Friedenstafeln erinnern mit ihrem Hintergrund an die eine Gruppe und verweisen mit ihrem exakten Schriftzug auf die zweite. Denn Heike Hüttenkofer pflegt die akribische Genauigkeit.

Neugier oder Scheu

Mit ihr portraitiert sie Menschen aus aller Welt: vom kleinen Mädchen aus Burkina Faso bis zum alten Mann aus Nepal. Sie werden so dem Betrachter in ihrer Verschiedenheit vorgestellt und offenbaren ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften: Neugier oder Offenheit, Scheu oder Misstrauen, Freude oder Zurückhaltung. Und doch verbindet sie eines: Sie alle sind „Menschen einer Welt“. So hat Heike Hüttenkofer ihren zweiten Zyklus benannt, den sie in dieser Ausstellung zeigt: 25 Bilder im gleichen Format.

Der Mensch in seiner Einzigartigkeit

Wie in ihnen steht zumeist auch in Heike Hüttenkofers großformatigeren gegenständlichen Werken jeweils ein Mensch im Mittelpunkt. Ein Mensch in seiner Einzigartigkeit. Er konfrontiert den Betrachter mit anderen Kulturen, anderen Lebensweisen, anderen Lebenssituationen: Ein alter Mann sitzt vertieft in ein zerlesenes Buch auf der Erde, nur in eine zerschlissene Decke gehüllt. Die Geistesnahrung scheint diesem Orientalen wichtiger als materieller Besitz. „Wer ist frei?“ fragt der Titel des Ölgemäldes den Betrachter. „Wohin?“ lautet der Titel eines anderen: Die Frage scheint einer Afrikanerin ins Gesicht geschrieben, die skeptisch zur Seite und wohl in eine unsichere Zukunft blickt. Von der Kostbarkeit des Wassers erzählt das Gemälde „Geschenk des Lebens“, das hier mit bloßen Händen von einem dürstenden Menschen aufgesogen wird.

In der Welt herumgekommen

Heike Hüttenkofer ist selbst viel in der Welt herumgekommen. Sie hat Medizin studiert, Innere Medizin und Anästhesie, und hat als Ärztin sehr viel Zeit im Ausland verbracht: in Australien, in Alaska, in Tibet. Sie hat in China alternative Medizin kennengelernt, beschäftigte sich mit Traumatherapie und arbeitete in der Notfallmedizin. Schon als Kind hatte die gebürtige Memmingerin gerne gezeichnet. Der Besuch einer Ausstellung verleitete Heike Hüttenkofer dann dazu, selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen. Sie erlernte die alte Technik der Grisaille-Malerei, einer Malerei, die nur mit Grautönen, Weiß und Schwarz auskommt.

Angedeutete Berge

In ihr sind die meisten Bilder der promovierten Ärztin gestaltet, die sich seit 2014 ausschließlich der Malerei widmet. Manche enthalten auch gedämpfte Farbtöne. Zum Beispiel die abstrakten Kompositionen mit Acryl und Marmormehl: Sie deuten manchmal Berge an, etwa durch eingeritzte Silhouetten. Sie gefallen sich viel öfter aber im freien Spiel mit verwischten Farben oder Kontrasten.

"Der einzige Weg"

Auch bei diesen Gemälden handelt es sich um ausgefeilte, akribisch ausgeführte Arbeiten. So wie bei den Gegenständlichen, die oft jede Hautfalte erkennen lassen, etwa in dem Gemälde „Der einzige Weg“. Es zeigt zwei ineinandergreifende Hände. Die eine ist weiß, die andere dunkel. Nur gemeinsam gelingt ein friedvolles Zusammenleben auf dieser Welt.

Das verdeutlicht auch die Vernissage, bei der Mitglieder des Kirchenchores aus Wald Lieder aus aller Welt in Originalsprache singen. In der Ostallgäuer Gemeinde Wald lebt Heike Hüttenkofer heute. Zuvor hatte sie ein Atelier in Immenstadt.

Öffnungszeiten: bis 14. Dezember, täglich von 10 bis 17 Uhr.

Die Malerin Heike Hüttenkofer

