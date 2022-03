Allgäuerin will Wanderschuhe verkaufen - und wird um 7.000 Euro betrogen

Ein 56-Jährige aus Immenstadt ist beim vermeintlichen Online-Verkauf von Wanderschuhen um 7.000 Euro betrogen worden.

01.03.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Eine 56-Jährige erstattete bei der Polizei in Immenstadt Anzeige wegen Betrugs. Sie wollte über ein bekanntes Kleinanzeigenportal Wanderschuhe verkaufen. Daraufhin meldete sich über einen Messengerdienst ein Kaufinteressent. Dieser wollte das Geld auf das Kreditkartenkonto der Frau anweisen.

Dazu sollte sie einen Link bestätigten, der auf ihrem Handydisplay erschien, was sie auch tat. Auf diesem Link gab sie dann ihre Kreditkartenzugangsdaten ein. Während sie von den Tätern noch am Handy hingehalten wurde, buchten die Täter bereits von ihrem Kreditkartenkonto ab. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.

Die Polizei rät dringend davon ab, Links aufzurufen oder Aktionen am Handy vorzunehmen, wenn Sie dazu zuvor von Unbekannten aufgefordert wurden. Handeln Sie im Internet, so nutzen Sie dazu am besten die „klassische“ Vorabüberweisung.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und Umgebung lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Unfälle Zwei Unfälle auf der A96 und der B31 bei Lindau - niemand verletzt

Schießen Wilderer nachts aus ihren Autos? - Jäger äußert erschreckenden Verdacht im Oberallgäu