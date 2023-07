"AllgäuGoesAdditive": Wo 3D-Druck bereits zum Einsatz kommt

In welchen Branchen findet 3D-Druck bereits Verwendung? Was ist noch alles damit möglich? Darüber sprachen 50 Fachleute am IPI in Sonthofen.

Der Begriff „Additive Fertigung“ ist den wenigsten Menschen geläufig. Was 3D-Druck ist, davon haben mittlerweile aber viele eine Vorstellung. Additive Fertigung wird im Volksmund oft als 3D-Druck bezeichnet, sagt Dr. Frieder Heieck, Leiter des Instituts für Produktion und Informatik (IPI) in Sonthofen. Mit der Technik könne man sehr komplexe Geometrien Schicht für Schicht erzeugen. Bei der Veranstaltung „AllgäuGoesAdditive“ am IPI drehte sich alles um die Anwendung und Umsetzung der Additiven Fertigung.

IPI Sonthofen hat aktuelle Herausforderungen der Industrie im Blick

Das IPI ist ein Ableger der Hochschule Kempten im Sonthofer Gewerbegebiet Rieden. Die staatlich geförderte Forschungseinrichtung, die als Technologietransferzentrum (TTZ) gegründet worden ist, will als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie fungieren. Die Mitarbeiter beschäftigen sich mit den aktuellen Herausforderungen in der Industrie, die durch die fortschreitende Digitalisierung in allen Branchen zu finden ist.

Am meisten Verwendung finde die additive Fertigung aktuell schon in der Medizintechnik, sagte Frieder Heieck. Bei Zahnprothesen zum Beispiel lohne sich die Methode, weil hier jede Person eine etwas andere Form benötigt. Insbesondere bei sehr komplexen Teilen komme die Technik zum Einsatz. Überall, wo hohe Stückzahlen produziert werden, sei sie allerdings noch nicht sonderlich rentabel.

50 Fachleute aus dem Bereich der Additiven Fertigung dabei

Zum Event „AllgäuGoesAdditive“, das in Kooperation mit der Universität Bayreuth realisiert wurde, kamen 50 Teilnehmer aus der Industrie, Forschung und Entwicklung nach Sonthofen. Dabei waren zum Beispiel Vertreter von Unternehmen, die die Anlagen für additive Fertigungsprozesse entwickeln, aber auch Konstrukteure und Produktentwickler von Firmen, die den 3D-Druck bereits für die Herstellung ihrer Produkte anwenden. Außerdem gab es Impulse in Vorträgen der Wissenschaftler des IPI Sonthofen und der Universität Bayreuth. Das Treffen wurde von den vielen Fachleuten aus dem Bereich des 3D-Drucks zudem genutzt, um neue Kontakte zu schließen und sich über Fortschritte in dem Bereich zu informieren.

Bei einer Podiumsdiskussion gingen Experten auf Fragen von Teilnehmern ein. Thema war zum Beispiel, in welcher Form Teile, die durch additive Fertigung hergestellt wurden, in der Autoindustrie eine größere Rolle spielen könnten. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie die Sicherheit der jeweiligen Teile zertifiziert werden muss.

Leichtere Flugzeugbauteile durch Additive Fertigung

Auch der Punkt Nachhaltigkeit wurde bei der Veranstaltung angesprochen. Durch die Technik könnte an vielen Stellen Emissionen eingespart werden, erklärte Dr. Christian Bay von der Uni Bayreuth. Im Bereich der Luftfahrt helfe die additive Fertigung etwa dabei, leichtere Bauteile für Flugzeuge herzustellen.

