Schnee ist Mangelware - was heißt das für den Tourismus in den Bergen?

In Bad Hindelang diskutieren über 100 Vertreter der "Allianz in den Alpen" über die Zukunft des Tourismus. Was klar wird: Skifahrer haben es künftig schwerer.

27.10.2023 | Stand: 10:34 Uhr

300 Gemeinden und Regionen im Alpenraum haben sich 1997 zusammengetan als "Allianz in den Alpen". Sie beschäftigen sich mit Lebensqualität im Alpenraum, nachhaltigem Tourismus, Klimawandel und Energie. Die Beteiligten tauschen sich aus, kommen regelmäßig zusammen, initiieren auch Projekte wie "Beyond Snow". Dabei geht es darum, wie der Wintertourismus auch ohne Schnee gelingen kann. Bis Dienstagabend ist Bad Hindelang Gastgeber für Teilnehmer aus Frankreich, Italien, Slowenien, der Schweiz, Österreich und Deutschland. Beim Auftakt der Tagung am Montag im Kurhaus Bad Hindelang ist der Slogan: "Schneesicher? Sicher nicht".

Simultandolmetscherinnen sind in Bad Hindelang im Einsatz. Sie übersetzten ins Italienische, Französiche, Slowenische und bei Bedarf ins Deutsche. Bild: Wolfgang B. Kleiner

Kaum eine andere Branche baue so sehr auf natürliche Ressourcen wie der Tourismus. sagt in einer Ansprache Hindelangs Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel. Der Alpenraum sei für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. "Diesen Natur- und Kulturraum haben wir den Bergbauern und Älplern zu verdanken." Auf den offenen Flächen würden sich meist die Pisten, Loipen und Wanderwege befinden. Das sei die Erfolgsbasis der Tourismusorte in den Alpen, ermögliche einen natur- und sozialverträglichen Tourismus. Von daher ist für Rödel "der Schulterschluss zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus eine wichtige Aufgabe".

"Allianz in den Alpen": Kooperationen wagen

Eine nachhaltige Entwicklung und einen umweltfreundlichen Tourismus verbinden. Das sei das Gebot der Zeit, betont Alenka Smerkolj, Generalsekretärin der Alpenkonvention, einem internationalen Übereinkommen zum Schutz der Alpen. Die Alpenregionen könnten sich wirtschaftlich nicht neu aufstellen, blieben vom Tourismus abhängig. Kooperationen würden immer wichtiger.

Slogan: "Eins mit der Natur"

Davon berichtet Elisabeth Keihl von der Tourismusregion Achental. In dieser Region sind vier Gemeinden zusammengeschlossen. Es gibt nur einen Sessellift, der auf 1000 Meter Höhe geht. Slogan ist "Eins mit der Natur". Das spreche immer mehr Menschen an. In den vergangenen Jahren sei vor allem in Talwanderwege investiert worden, wie ein Bergwald- oder ein Moor-Erlebnisweg. Auch das Rauhnachtswandern in der Zeit nach Weihnachten komme gut an. "Wir zeigen unseren Gästen auch, wie schön es ohne Schnee sein kann." Die Toursimusfachfrau hat auch beobachtet, dass im vergangenen Sommer immer mehr Spanisch sprechende Touristen kamen. "Sie wollten der Hitze entfliehen und Grünes sehen."

Winterwandern wird immer beliebter

Ein Trend, den so ähnlich auch Frank Jost, Tourismusdirektor in Oberstdorf beobachtet hat. "Anstatt ans Mittelmeer kommen die Urlauber zu uns in die Alpen." Sie wollten aktiv sein, wandern, skifahren oder radeln. Und das bis spät in den Herbst hinein. Er sagt aber auch: Skifahren in Oberstdorf werde auf Höhenlagen am Nebelhorn bis über 2000 Meter nach wie vor gefragt sein. Es ist in seinen Augen auch nicht nachhaltig, würden die Anlagen, in die in den vergangenen Jahren viel Geld geflossen ist, nicht mehr genutzt.

Ein Trend: Winterwandern Bild: Wolfgang B. Kleiner

Ein anhaltender Trend, sommers wie winters, sei derzeit das Gleitschirmfliegen, auch im Tandem. Ebenso das Winterwandern. Das bestätigte Bürgermeister Martin Beckel aus Oberstaufen. Wie Jost ist er zur Tagung gekommen, um sich Anregungen zu holen, zu erfahren, wie andere Tourismusorte mit der Wintersaison, die immer kürzer wird, umgehen.

"Eine urbane Bergbahn"

"Reden wir über das, was wir positiv verändern wollen", motiviert Kommunikationsexperte und Autor Michael Adler die Tagungsteilnehmer. "Ein durchgängiges Radnetz wischen den Ortschaften", lautet eine Antwort, "einen ÖPNV im Ein-Stunden-Takt", ist ein anderer Wunsch. Und ein Teilnehmer aus dem Oberallgäu sagt: "Ich wünsche mir eine urbane Bergbahn". Zwischen Sonthofen und Bad Hindelang werde es wohl nie eine Gleisverbindung geben, aber vielleicht einmal eine Art Seilbahn in der Ebene?

Das sind einige Wünsche. Wie aber sieht die Realität aus, was sagt ein Wissenschaftler? Prof. Christoph Schuck von der TU Dortmund geht davon aus, dass es künftig immer weniger, teils "riesengroße Skigebiete" geben wird. Allerdings werde die "Attraktivität des Skifahrens abnehmen". Das liege am Klimawandel und an der Abnahme von Skigebieten und auch an einem höheren ökologischen Bewusstsein.

Kultur in stillgelegten Talstationen?

Skigebietswerweiterungen würden heutzutage sehr kritisch gesehen. Gebiete, die nur auf Wintertourismus setzen, könnten nicht mehr überleben, zumindest nicht in der Art, wie bisher. Warum nicht "Industriekultur in den Alpen" etablieren, schlägt Schuck vor. Er bingt das Beispiel eines stillgelegten U-Bahn-Stollens in Washington, wo heute Kulturveranstaltungen stattfinden. Er könnte sich so etwas Ähnliches auch in manch einer stillgelegten Talstation vorstellen.

Gäste, die in Bad Hindelang die "Hindelang-Plus-Karte" bekommen, können sich als Einheimische auf Zeit fühlen und einiges miterleben, was für die Region typisch ist: Kässpatzenkochen beispielsweise oder ein Alphorn spielen. Solche Angebote würden besonders im Winter genutzt, wenn wenig Schnee liegt, sagt Hindelangs Tourismusdirektor Max Hillmeier. Die Einheimischen wiederum verdienten sich zusätzlich etwas.

Dr. Sabine Rödel und Max Hillmeier Bild: Wolfang B. Kleiner

Eindrücke können die rund 100 Teilnehmer zum Schluss der Tagung bei der Bio-Sennalpe Mitterhaus sammeln, in Hinterstein oder auch in Balderschwang.

