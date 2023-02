Alpen Ballonsportclub Allgäu schrieb Luftfahrtgeschichte: Nun gibt es ihn nicht mehr

Der Alpen Ballonsportclub Allgäu erprobte einst den ersten Heißluftballon in Deutschland. Doch jetzt ist Schluss. Ein Rückblick.

19.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sie schrieben in Deutschland Luftfahrtgeschichte, starteten in Neuseeland, fuhren über den Kattegat von Dänemark nach Schweden und über die Alpen sowieso. Die Gas- und Heißluftballone des Alpen Ballonsportclub Allgäu (ABC) waren 56 Jahre lang am Himmel zu sehen. Doch jetzt ist Schluss. Weil die Piloten älter werden, sich kein Vorsitzender und kein Nachwuchs findet, hat sich der Alpen Ballonsportclub Allgäu (ABC) zum Jahreswechsel aufgelöst, schildert der letzte Vorsitzende des Vereins, Walter Benedikter.

Früher durften gar nicht so viele mitmachen, wie wollten. „Das war damals elitär“, sagt Benedikter. Nur mit einem Paten habe man dem Verein beitreten dürfen. Dreh- und Angelpunkt des ABC sei Gründungsvorsitzender Alfred Schulz gewesen. Der damalige Werbeleiter des Strumpfherstellers Ergee und begeisterte Ballonfahrer habe die rot-weiß-gestreifte Knolle am Himmel als weithin sichtbares Werbemittel genutzt, verriet er selbst vor der 50-Jahr-Feier des Vereins im Jahr 2016. „Die Firma Ergee steigerte damit ihren Bekanntheitsgrad“, sagte Schulz damals, der vergangenes Jahr im Alter von 97 Jahren gestorben ist.

1966 wurde der Verein in Ottobeuren mit Vereinssitz in Sonthofen gegründet

Begonnen hatte nach Angaben des Vorsitzenden alles auf dem Nebelhorn. Dort fand 1960 ein Ballonstart statt, zu dem Schulz eingeladen war. Der Sonthofer fing Feuer für den damals abenteuerlichen Sport und gründete zusammen mit weiteren Mitstreitern 1966 in Ottobeuren den Alpen Ballonsportclub Allgäu mit Sonthofen als Vereinssitz, berichtet Benedikter.

Er erinnert sich noch gut an das Jahr 1969, als Schulz den ersten Heißluftballon in ganz Deutschland erprobte. Den habe er extra aus den USA kommen lassen, erinnert sich der Vorsitzende, der den Start als 18-Jähriger miterlebte. Für diesen Wagemut erhielten Schulz und der ABC das „Diplome Montgolfier“, die höchste Auszeichnung der internationalen Sportluftfahrt und die Auszeichnung „Pionier des Ballonsports“ verliehen.

Gefühl von Freiheit im Heißluftballon - nicht nur im Allgäu

Die Faszination Ballonfahren erklärte Schulz als 93-Jähriger: „Es ist ein Erlebnis, losgelöst von der Erde zu sein. Man hat das Gefühl, man ist frei.“ Diese Freiheit erlebte er nicht nur im Allgäu. Bis nach Neuseeland, Indien, Mali und in die Mongolei ließ er die schwere Hülle und den massiven Korb transportieren, um mit dem rot-weiß-gestreifen Ballon in den Himmel aufzusteigen. Jahrzehntelang führte der Verein den Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen durch.

Walter Benedikter war Vorsitzender des Alpen-Ballonsportclubs Allgäu. Bild: Sibylle Mettler

Rund 50 Mal fuhren Piloten des Clubs laut Benedikter über die Alpen. Schulz überquerte die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Man startete auf dem Nebelhorn und auf einem Floß im Silvretta-Stausee. Das alles habe stattgefunden, „weil Ergee das wollte“, erklärt der Vorsitzende des ABC. Die Firma habe den Verein massiv unterstützt. Sie sponsorte laut dem Vorsitzenden so manchen Ballon. Angestellte seien mit dem Vereins-Lkw nach Augsburg gefahren, um Gas zu tanken. Und man habe zusammen auch so manches rauschende Fest gefeiert, erinnert sich Benedikter. Seit 2004 war der Verein mit dem Heißluftballon der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu unterwegs.

Mit dem Ballonfahren habe der Verein aber auch karitative Zwecke verfolgt. Im Korb seien oft Säcke mit Briefen befördert worden, die sogenannte „Ballonpost“. Deren Erlös habe der Verein an das Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies am Bodensee und die österreichischen Pro-Juventute-Kinderdörfer gespendet. Benedikter schätzt, dass im Lauf der Jahrzehnte über eine Millionen Euro zusammenkamen.

Vorsitzender Walter Benedikter: "Ballonfahren ist für junge Leute nicht mehr attraktiv"

Damit ist nun Schluss. „Ballonfahren ist für junge Leute nicht mehr attraktiv.“ Im Sommer müsse man vor 5 Uhr starten, um der für diese Luftfahrzeuge gefürchteten Thermik zu entgehen. Wer als Vereinsmitglied im Korb mitfahren möchte, müsse warten bis nach der Zwischenlandung, weil zuerst die zahlenden Passagiere befördert werden. Außerdem brauche es viele Helfer, die den Ballon aufbauen und mit dem Fahrzeug verfolgen. Das sei sehr zeitintensiv, sagt Benedikter, der Anfang des Jahres die Ehrenmedaille der Stadt Sonthofen erhielt. Wie andere Vereine, würde auch der ABC unter der Individualisierung des Sports leiden. „Heute kann man sich über Whatsapp verabreden, da braucht man keine Vereine mehr“, stellt er fest.

Von den einst 70 Mitgliedern seien 40 übrig. „Das Problem ist die Altersstruktur“, sagt der ehemalige Lehrer, selbst 71 Jahre alt. Nun gehe die Ballonhütte in Eigentum der Stadt Sonthofen über. Der Flüssiggas-Tank soll abgebaut werden, der Rest des Vereinsvermögens gespendet. Und Benedikter, der an die 2000 Stunden im Ballonkorb verbracht hat, kann am Wochenende nun auch bei schönem Wetter morgens ausschlafen.