Alpenstadtmuseum Sonthofen: So viele Besucher waren bereits dort

Ende Januar eröffnete das Alpenstadtmuseum Sonthofen. Zahlreiche Einheimische und Touristen besuchten die Einrichtung bereits. Eine erste Bilanz.

10.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nach der Eröffnung des neuen Alpenstadtmuseums in Sonthofen hat dessen Leiterin Mechthilde Fischer im Stadtrat eine erste Bilanz gezogen. Knapp 5000 Besucher seien in den ersten Wochen – inklusive des Eröffnungswochenendes – in die neue Einrichtung geströmt. Es sei festgestellt worden, dass viele Einheimische, aber auch zahlreiche Tagestouristen aus dem gesamten Allgäu unter den Besuchern gewesen seien. Viele Familien mit Kindern wurden gesichtet, aber auch Senioren und sogar englischsprachige Touristen. Auch das Museumscafé werde sehr gut angenommen: Einige Besucher kämen nur wegen des Cafés, besonders an Sonntagen. Dort reservierten auch Gruppen nach dem Rundgang durch die Ausstellung. Belastbare Zahlen nur mit Blick auf die Gastronomie konnte Fischer aber noch nicht nennen. „Wir müssen hier zur genaueren Zählung noch eine andere Methode finden“, sagte Fischer.

Kooperationen des Alpenstadtmuseums Sonthofen mit Schulen laufen an

Es habe bereits mehr als zehn gebuchte Führungen gegeben und es lägen etliche Anfragen vor. Derzeit suche man noch Museumsführer. Auch Kooperationen mit Schulen laufen gerade an und Veranstaltungen werden vorbereitet. Auch Bewerbungen für Auszeichnungen werden angestrebt, erläuterte Fischer: Sie nannte den Baupreis des Architekturforums Allgäu – bald begutachte die Jury die Architektur des Hauses – und den Bayerischen Museumspreis. Letzterer sei die wichtigste deutsche Ehrung für alle nicht staatlichen Museen.