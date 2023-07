Alpenüberquerung über den E5 - Hierauf ist zwischen Oberstdorf und Meran zu achten

Die Alpenüberquerung über den bekannten Fernwanderweg "E5" ist eine der beliebtesten Touren durch die Alpen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Tour.

14.07.2023 | Stand: 20:51 Uhr

Sie ist eine der beliebtesten Touren durch die Alpen - die Alpenüberquerung am E5. Jährlich bezwingen unzählige Wanderinnen und Wanderer die mehrtägige Tour von Oberstdorf bis ins Südtiroler Meran. Für viele von ihnen ist die Überquerung der Alpen ein lang gehegter Traum. Meist haben sie dabei die sechstägige Wanderung von Oberstdorf nach Meran auf dem bekannten E5 im Sinn. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die Alpenüberquerung auf dem E5 - von den Tourenabschnitten über die Dauer bis hin zu den Hütten, die dabei angesteuert werden.

Folgende Fragen werden im Text beantwortet:

Was ist die Alpenüberquerung am E5?

Wann ist der ideale Zeitpunkt für die Alpenüberquerung am E5?

Was kostet eine Alpenüberquerung am E5?

Wie lange dauert die Alpenüberquerung am E5?

Wie trainiert man für die Alpenüberquerung am E5?

Wie viel Gepäck braucht man für die Alpenüberquerung am E5?

Kann man die Alpenüberquerung am E5 alleine machen?

Was ist die Alpenüberquerung am E5?

Die Alpenüberquerung am E5 ist eine der bekanntesten und beliebtesten Touren quer durch die Alpen. Sie verläuft von Oberstdorf im Oberallgäu bis ins italienische Meran nach Südtirol. Alternativ lassen sich die Alpen auch mit dem Rad überqueren - beispielsweise um an den Gardasee zu gelangen.

Fakten zur Alpenüberquerung am E5:

Länge pro Tag: zwischen 10 und 20 Kilometer

Etappen: 6

Höhenmeter pro Tag: durchschnittlich zwischen 800 und 1200

Wann ist der ideale Zeitpunkt für die Alpenüberquerung am E5?

Am geeignetsten für eine Alpenüberquerung über den E5 ist die Zeit zwischen Juni und September. Dann sind die meisten Schneefelder in den höheren Lagen geschmolzen und die Tour ist einfacher zu bewältigen. Allerdings ist in dieser Zeit auch am meisten los auf dem Fernwanderweg. Deshalb ist eine gute und vorausschauende Planung inklusive der Reservierung der einzelnen Unterkünfte wichtig.

Was kostet eine Alpenüberquerung auf dem E5?

Ein Pauschalpreis für die Alpenüberquerung über den E5 lässt sich nur schwer nennen. Erfahrungsberichte von Wanderinnen und Wanderern, die die Tour bereits bewältigt haben, geben aber ganz gute Anhaltspunkte, mit wie viel Geld gerechnet werden muss. Hier werden durchschnittlich etwa 450 Euro pro Person genannt. Von Vorteil ist es, Mitglied im Alpenverein zu sein. So spart man vor allem bei den Übernachtungspreisen in den Alpenvereinshütten.

Wie lange dauert die Alpenüberquerung auf dem E5?

Wer die klassische Route der E5-Alpenüberqerung wählt, kommt - läuft alles nach Plan - in sechs Etappen (sprich in sechs Tagen) von Oberstdorf bis Meran.

Pro Etappe sind dabei zwischen 10 und 20 Kilometern einzuplanen und zwischen 5 und 9 Stunden.

Das sind die Etappen:

Etappe 1: Oberstdorf - Kemptner Hütte (5 Stunden, 13 km, 1084 Meter aufwärts, 53 Meter abwärts) Von Spielmannsau im Trettachtal über die Alpe Oberau. Es folgt ein alpiner, mittelschwerer Anstieg über den Sperrbachtobel und das obere Mädele bis zur Kemptner Hütte.

Etappe 2: Kemptner Hütte - Memminger Hütte (6 Stunden, 22,5 km, 1365 Meter aufwärts, 1002 Meter abwärts) Von der Kemptner Hütte hinauf ans Mädele Joch und über die österreichische Grenze. Dann steil bergab in Richtung Holzgau. Möglichkeit zum Zwischentransfer per Taxi bis zur Materialseilbahn der Memminger Hütte. Von dort geht es durch teils dichtes Gebüsch in etwa 2 1/4 Stunden hinauf zur Memminger Hütte.

Etappe 3: Memminger Hütte - Zams (7 Stunden, 13 km, 425 Meter aufwärts, 1881 Meter abwärts) Von der Memminger Hütte hinauf zur 2599m hoch gelegenen Seescharte. Von dort geht es über 1800 Höhenmeter hinab über steile Felsschotter und später durch Bergwälder ins Tal und schließlich bis nach Zams.

Etappe 4: Zams - Braunschweiger Hütte (9 Stunden, 48,5 km, 3486 Meter aufwärts, 1502 Meter abwärts) Von Zams geht es mit der Venet-Bergbahn auf den 2208 Meter hohen Krahberg. Von der Bergstation führen zwei Varianten nach Wenns im Pitztal. Von dort geht es mit dem Bus bis nach Mittelberg. Über die Materialseilbahntalstation, dem Mittelbergferner entgegen geht es den Weg zur Braunschweiger Hütte hinauf.

Etappe 5: Braunschweiger Hütte - Martin-Busch-Hütte (8 Stunden, 23 km, 1426 Meter aufwärts, 1663 Meter abwärts) Es geht los mit einem steilen Aufstieg zum Pitztaler Jöchl, mit 2996 Metern die bis dato höchste Stelle der Alpenüberquerung. Vom Gipfel bergab zur Skilift-Talstation des Rettenbachferners. Mit dem Bus bis zum Tiefenbachferner, von dort über einen Panoramaweg hinab nach Vent. Gemütlicher Aufstieg zur Martin-Busch-Hütte.

Etappe 6: Martin-Busch-Hütte - Meran (7 Stunden, 10 km, 524 Meter aufwärts, 1338 Meter abwärts) In Richtung Similaun-Hütte und über den höchsten Übergang der Alpenüberquerung (3014 Meter). Am Fuße des Similauns befindet sich die Ötzi-Fundstelle, die besichtigt werden kann. Von der Similaun-Hütte der Abstieg ins Schalstal und zum Vernagt-Stausee. Von dort das letzte Stück mit dem Bus nach Meran.



Wie trainiert man für die Alpenüberquerung auf dem E5?

Für eine mehrtägige Tour durch die Alpen ist die körperliche Fitness von großer Bedeutung. Hier gibt es einige Tipps, wie Sie sich auf die Alpenüberquerung auf dem E5 am besten vorbereiten können:

Wandern: Zur Vorbereitung empfehlen sich einige Tagestouren, um sich an das Wandern zu gewöhnen. Sie sollten dabei bereits möglichst viele Höhenmeter einbauen und in voller Montur laufen, um die Bedingungen während der Alpenüberquerung zu simulieren.

Ausdauer: Eine gute Ausdauer ist bei der Alpenüberquerung vonnöten. Hierzu sind die gängigen Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Nordic Walking bestens geeignet.

Ernährung: Wie so oft ist auch hier die Ernährung ein wesentlicher Faktor. Eine ausgewogene Ernährung mit vielen Proteinen, die den Muskelaufbau unterstützen und der Verzicht auf Alkohol sind empfehlenswert.

Wie viel Gepäck braucht man für die Alpenüberquerung am E5?

Für eine Alpenüberquerung auf dem E5 gilt: Nur so viel Gepäck mitschleppen wie unbedingt nötig, so wenig wie möglich. Denn bei den anspruchsvollen Tagesetappen macht sich jedes unnötige Kilogramm bemerkbar. Die Empfehlung lautet maximal zehn Kilogramm.

Kann man die Alpenüberquerung am E5 alleine machen?

Grundsätzlich ist es ratsam, stets mit Begleitung in die Berge zu gehen. Dennoch ist es natürlich möglich auch die Alpenüberquerung über den E5 alleine anzugehen. Allerdings sollte man sich der damit einhergehenden Risiken bewusst sein. Eine angemessene Vorbereitung ist hier das A und O.