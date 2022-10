Alpenverein forstet Schutzwald im Oytal auf

Mitglieder der DAV Sektion Oberstaufen-Lindenberg pflanzen im Oytal bei Oberstdorf über 1000 Jungbäume. Welche Aufgaben ein solcher Bergwald erfüllen muss.

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Sektion Oberstaufen-Lindenberg des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat sich die Vorstandschaft etwas Besonderes ausgedacht: Sie lud ihre Mitglieder ein, an einer eintägigen Ökologieaktion teilzunehmen. Gut 25 Mitglieder, von der Jugendgruppe angefangen, über die aktiven Bergsportler, bis hin zu den Seniorengruppen folgten dem Ruf des Umwelt- und Naturschutzreferenten Josef Kraft und beteiligten sich an der Sanierung einer Schutzwaldfläche am Südhang des Schattenbergs im Oytal bei Oberstdorf.

Unter sachkundiger Anleitung durch Anton Specht von der Fachstelle Schutzwaldmanagement und Moritz Teufel, Projektleiter der Bergwaldoffensive – beide sind am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Immenstadt (AELF) tätig – wurde die gut ein Hektar große Schutzwaldfläche mit Buchen, Eiben, Tannen und einer geringen Menge Fichten aufgeforstet.

Die betroffene Fläche im Oytal wurde in diesem Sommer komplett vom Borkenkäfer befallen und sämtliche Bäume sind dadurch abgestorben. Die wichtige Schutzfunktion dieses Waldes im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen sei dadurch nicht mehr gegeben. Laut Anton Specht bestehe hier jetzt die akute Gefahr, dass durch Erosion die Erdoberfläche großflächig abgetragen wird und der Berghang seine Stabilität gänzlich verliert.

Neben der reinen Pflanztätigkeit war es Josef Kraft wichtig, dass die Bergkameraden von den Spezialisten vom AELF auch mehr über die Funktion des Schutzwaldes und die damit verbundenen ökologischen Zusammenhänge erfahren. Dem Deutschen Alpenverein, als einem der größten Naturschutzverbände Deutschlands, ist es ein großes Anliegen, nicht nur den Bergsport und Alpinismus zu fördern, sondern sich dabei gleichzeitig dafür einzusetzen, die einzigartigen Natur- und Kulturräume der Alpen zu schützen und zu bewahren.

Großen Wert legt der Umwelt- und Naturschutzreferent der Sektion darauf, dass die Anreise zu dieser Tour nicht mit privaten Auto, sondern komplett mit Bus und Bahn erfolgte. Die DAV Sektion Oberstaufen-Lindenberg richtet ihre Arbeit verstärkt daraufhin aus, dem großen Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2030 näherzukommen. Auch diese Pflanzaktion sei wieder ein Baustein der Umweltbildung der Sektion.

Am Ende des Tages gab es für alle Beteiligten als Lohn für die schweißtreibende Arbeit im über 30 Grad steilen Berghanggelände eine von den Oberstdorfer Grundbesitzer gespendete Bergsteigerbrotzeit im Oytalhaus.

