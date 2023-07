Was Käseherstellung, Apollofalter und Wiesen gemeinsam haben

Naturparkschule: Die Zweitklässler der Grundschule Blaichach verbringen einen Vormittag auf der Sennalpe Derb. Was sie dabei über Alpwirtschaft lernen.

19.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Was haben eine artenreiche Wiese, der Apollofalter und die Käseherstellung gemeinsam? Sie alle sind eng mit der Alpwirtschaft im Allgäu verknüpft. Wie genau, das haben die Zweitklässler der Grundschule Blaichach jetzt beim Alperlebnistag auf der Sennalpe Derb erfahren.

Blaichacher Grundschüler lernen Käseherstellung kennen

Martina Möslang erklärte den Kindern, wie Käse hergestellt wird, und führte sie in den Käsekeller, wo viele Laibe lagern. Theresa Schwarz von Allgäuer Alpgenuss sprach über die Bedeutung regionaler Produkte. Welchen Lebensraum der Rote Apollofalter liebt und warum Artenvielfalt für Insekten so wichtig ist, zeigte Naturpark-Ranger Florian Heinl.

Auf der Alpfläche schauten sich die Mädchen und Buben die Futterpflanze des Apollofalters, den Weißen Mauerpfeffer, an, der auf Nagelfluhbrocken wächst, die frei geschnitten wurden.

Naturpark Nagelfluhkette ergänzt Heimat- und Sachunterricht

Und zu guter Letzt erforschten die Kinder eine artenreiche Bergwiese und schauten mit Naturparkführerin Tanja König, was dort alles wächst und lebt.

Diese besondere Unterrichtsaktion der Grundschule Blaichach fand im Rahmen des Naturparkschulunterrichts statt. Dabei ergänzt der Naturpark Nagelfluhkette mit seinen Partnern den Heimat-und-Sachunterricht der Naturparkschulen durch Draußen-Unterricht.

