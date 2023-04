Schlechter Aprilscherz? Mann findet Handgranaten-Teile am Alpsee

Am Alpsee hat ein 43-Jähriger Handgranaten-Hülsen gefunden - Sprengmittel und Zünder aber nicht. Einen schlechten Aprilscherz schließt die Polizei nicht aus.

02.04.2023 | Stand: 14:43 Uhr

In Bühl am Alpsee ist ein 43-jähriger Mann am Samstagnachmittag, den 1. April auf einen Karton mit nicht funktionsfähigen Handgranaten-Hülsen gestoßen. Laut Polizei gab es weder Sprengmittel noch einen Zünder.

Ist der Handgranaten-Fund am Alpsee ein Aprilscherz?

"Ob es sich hier um einen schlechten Aprilscherz handelt, kann nicht nachvollzogen werden", heißt es von Seiten der Polizeiinspektion Immenstadt.

Die Beamten halten Bewohner beim Fund solche Gegenständer an, Abstand zu halten und die 110 zu wählen.

