Neue Details zum toten Tier ohne Kopf am Alpsee bei Immenstadt

Am Großen Alpsee bei Immenstadt wurde ein Tierkadaver ohne Kopf gefunden. Jetzt hat das Veterinäramt Oberallgäu neue Erkenntnisse zu dem grausigen Fund.

26.06.2023 | Stand: 20:27 Uhr

Nachdem Mitte Mai am Großen Alpsee bei Immenstadt-Bühl der verstümmelte Kadaver eines Tieres gefunden wurde, kommt langsam Licht ins Dunkel: Wie das Veterinäramt Oberallgäu auf Anfrage mitteilt, handelte es sich um eine ausgewachsene Katze. Das Geschlecht könne aber aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustandes nicht mehr bestimmt werden.

Totes Tier am Großen Alpsee bei Immenstadt gefunden

Fest steht aber: Dem Tier wurde der Kopf mit einem scharfen „Schneidewerkzeug“ glatt abgetrennt, so das Veterinäramt. Wem die Katze gehörte, ist unklar. Ein Chip konnte nicht ausgelesen werden. „Die Suche nach einem Besitzer ergab noch kein Ergebnis. Insbesondere wurde bisher auch keine Katze in diesem Zusammenhang beim Veterinäramt Oberallgäu als vermisst gemeldet“, teilt die Behörde weiter mit. Den Halter zu ermitteln, gestalte sich auch deshalb schwierig, weil der Kadaver möglicherweise an der Fundstelle angeschwemmt wurde und an einer ganz anderen Stelle ins Wasser gelangt war.

Diesen Tierkadaver ohne Kopf und Fell entdeckete ein Spaziergänger in Immenstad-Bühl am Alpsee. Bild: Mathias Tillig

Angezeigt wurde der Vorfall bereits bei der Polizei Immenstadt wegen des Verdachts auf schweren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Aktuell befindet sich der Tierkörper ohne Kopf im tiefgekühlten Zustand noch im Landratsamt, bis weitere Weisungen der Staatsanwaltschaft Kempten folgen. Ob das Tier durch das Abtrennen des Kopfes oder schon vorher gestorben war, ist unklar.

Veterinäramt Oberallgäu: Kadaver wurde nicht enthäutet

Weitere Verletzungen wies der Kadaver nicht auf. „Der Anfangsverdacht, dass das Tier enthäutet wurde, war falsch. Vielmehr hatten sich Teile des Fells bereits durch das lange Liegen des Tierkörpers im Wasser abgelöst, sodass dieser falsche Eindruck entstanden ist“, teilt das Veterinäramt Oberallgäu mit. Bisher wurden keine weiteren Tiere am Alpsee gefunden.

